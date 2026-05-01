01 мая 2026 в 10:38

Раскрыта доля россиян, доверяющих Путину

ФОМ: 73% россиян выразили доверие Путину

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 73%, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение». Аналогичная доля респондентов считает, что он хорошо выполняет свои обязанности.

Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобрили 54% опрошенных. Положительно работу правительства оценили 45% участников исследования.

Уровень поддержки «Единой России» составил 37%, ЛДПР — 10%, КПРФ — 9%, «Новых людей» — 6%, «Справедливой России» — 3%. Опрос проводился с 24 по 26 апреля среди 1,5 тыс. человек.

Путин между тем подчеркнул, что каждый народ страны, независимо от его численности, является ее частью. Он отметил, что именно в этом многообразии и сплоченности заключается фундаментальная сила российского государства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия должна доверять себе и своему президенту. Он отметил, что в мировой политике и экономике складывается ситуация «идеального шторма», и в этих условиях России необходимо прежде всего исходить из собственных интересов и внутренних задач.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

