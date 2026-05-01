Cloudflare снял метку шпионского ПО с домена МАКС

Сервис Cloudflare отозвал ошибочную классификацию домена МАКС как вредоносного ресурса. Как пояснили NEWS.ru в пресс-службе соцсети, инцидент был вызван некорректной интерпретацией заголовков веб-аналитики, а не наличием реального шпионского кода.

Представители площадки напомнили, что МАКС регулярно проходит аудиты безопасности и сотрудничает с исследователями в рамках программы Bug Bounty. Компания заверила пользователей, что данные надежно защищены, а собственный центр безопасности платформы продолжает эффективно отражать угрозы.

Ранее вице-президент VK Фарит Хуснояров заявил, что в ближайшее время планируется расширение функционала мессенджера МАКС за счет внедрения комментариев, опросов и историй. Он уточнил, что пользователям сервиса уже стала доступна возможность создавать приватные каналы.

Перед этим стало известно, что число публичных и приватных каналов в мессенджере МАКС превысило 7 млн. В топе у подписчиков новостные паблики, а также образовательные и кулинарные блоги.