Мессенджер МАКС бьет по конкурентам новым рекордом

Количество публичных и приватных каналов в мессенджере МАКС превысило 7 млн, заявил NEWS.ru представитель компании. По его словам, в топе у подписчиков новостные паблики, а также образовательные и кулинарные блоги.

Суммарная аудитория каналов в МАКС — 300 млн человек. Наибольшей популярностью пользуются новостные паблики, а также блоги на тему «Образование» и «Кулинария и еда». В последние две недели апреля пользователи создавали в среднем более 100 тыс. приватных каналов в сутки. На конец апреля в МАКС зарегистрировано около 300 тыс. пабликов. Приватных каналов уже свыше 6,7 млн, — сказал представитель МАКС.

Он добавил, что мессенджер запустил паблики в июле 2025 года для авторов с регистрацией в реестре Роскомнадзора. По его словам, создание приватных каналов стало доступно всем пользователям с февраля 2026-го.

Ранее вице-президент VK Фарит Хуснояров заявил, что в ближайшее время планируется расширение функционала мессенджера МАКС за счет внедрения комментариев, опросов и историй. Он уточнил, что пользователям сервиса уже стала доступна возможность создавать приватные каналы.