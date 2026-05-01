Песков раскрыл, будет ли Меликов дорабатывать срок на посту главы Дагестана

Песков раскрыл, будет ли Меликов дорабатывать срок на посту главы Дагестана Песков: Путин решит, доработает ли Меликов срок на посту главы Дагестана

Решение о том, будет ли Сергей Меликов дорабатывать предусмотренный срок на посту главы Дагестана, примет президент России Владимир Путин, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале корреспондента Кремлевского пула, на данный момент этот вопрос открыт.

Путин решит, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

До этого председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров обратился к Путину с предложением назначить на пост главы республики Федора Щукина. В настоящее время Щукин занимает должность председателя Верховного суда Дагестана. Также Аскендеров рекомендовал на должность главы правительства республики Магомеда Рамазанова.

Ранее Путин призвал снизить бюрократические барьеры в вопросах назначения компенсаций жителям Дагестана, пострадавшим от паводка. Заявление прозвучало на встрече с представителями республики, включая депутатов Народного собрания и мэра Махачкалы Джамбулата Салавова.