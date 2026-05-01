Стало известно, какая погода будет в Москве на День Победы

Синоптик Паршина: в Москве на День Победы пройдет небольшой дождь

В Москве на День Победы, 9 мая, ожидается небольшой дождь, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, при этом воздух прогреется до + 18 градусов. Аналогичную погоду стоит ждать 7 и 8 мая, подчеркнула она.

Переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, днем от +13 до +18 градусов тепла, а ночью от +6 до +11, — сказала Паршина.

Вместе с тем ведущий специалист Гидрометцентра рассказала, что апрель оказался самым мокрым месяцем за весь период метеонаблюдений в Москве. Количество выпавших осадков достигло 270% от месячной нормы. Паршина отметила, что лишь немного меньше осадков было зафиксировано в апреле 1986 года.

Ранее климатолог Михаил Семенов призвал жителей Москвы не убирать куртки до июня. По его словам, в мае погода будет очень нестабильной. Тепло будет сменятся очередной волной холода. Специалист не исключил, что последний весенний месяц в Центральной России будет богат на осадки в виде дождя.

