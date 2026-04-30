30 апреля 2026 в 17:30

Климатолог призвал москвичей не убирать куртки до июня

Климатолог Семенов: в конце весны тепло в Москве снова сменится холодом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В мае москвичей ожидают довольно сильные перепады температуры: тепло будет сменятся очередной волной холода, сообщил NEWS.ru климатолог Михаил Семенов. Он посоветовал москвичам не убирать куртки до июня. Также он не исключил, что последний весенний месяц в центральной России будет богат на осадки в виде дождей.

Окончание весны окажется достаточно противоречивым. Куртки, пусть и легкие, мы будем носить еще довольно долго. До летнего гардероба пока далеко. Стабильной погоды ждать не стоит, окончание весны может пройти на фоне дождей, — сказал Семенов.

Он добавил, что май в Москве и центральной России, несмотря на все температурные сюрпризы, будет близким к климатической норме.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов заявил, что предстоящим летом не исключены погодные аномалии в столице, выраженные в похолоданиях, затяжных дождях и сильных ветрах. По его словам, такие экстремальные погодные явления всегда сопровождают глобальное потепление.

Вероника Филина-Коган
Михаил Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лифт с людьми рухнул в шахте многоэтажки
Тихий переворот на Украине. Депутаты бегут, как крысы: при чем тут ЦРУ
Газзаев раскрыл, уйдет ли Черчесов из «Ахмата»
Лисовец описал женский образ, ставший визитной карточкой пятилетия
США, Францию и Великобританию обвинили в провокации гонки вооружений
В Лондоне появилась статуя марширующего с флагом человека с подписью Бэнкси
Санкции ООН против Северной Кореи назвали неактуальными
В США хотят полностью запретить машины из одной страны
Москва намертво встала в девятибалльных пробках
«Чтобы не делали селфи на фоне трупа»: Зверев описал хорошего хирурга
Мигрант зарезал своего брата и забыл, зачем
Бабье лето, ливни и штормовые ветра: погода в Москве в конце сентября
Движение в центре Москвы парализовало из-за пробок
Названы города, которые ВС России могут освободить до конца лета
Стармера освистали в еврейском районе Лондона с криками «позор»
ЕС пригрозил санкциями участникам скандала между Израилем и Украиной
Путин одобрил кандидатов на посты главы и премьера Дагестана
ВНЖ в Турции подорожал для россиян в 15 раз
Путин назвал цель совещания с представителями Дагестана
Лисовец назвал главные модные тренды 2026 года
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
