Климатолог призвал москвичей не убирать куртки до июня Климатолог Семенов: в конце весны тепло в Москве снова сменится холодом

В мае москвичей ожидают довольно сильные перепады температуры: тепло будет сменятся очередной волной холода, сообщил NEWS.ru климатолог Михаил Семенов. Он посоветовал москвичам не убирать куртки до июня. Также он не исключил, что последний весенний месяц в центральной России будет богат на осадки в виде дождей.

Окончание весны окажется достаточно противоречивым. Куртки, пусть и легкие, мы будем носить еще довольно долго. До летнего гардероба пока далеко. Стабильной погоды ждать не стоит, окончание весны может пройти на фоне дождей, — сказал Семенов.

Он добавил, что май в Москве и центральной России, несмотря на все температурные сюрпризы, будет близким к климатической норме.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов заявил, что предстоящим летом не исключены погодные аномалии в столице, выраженные в похолоданиях, затяжных дождях и сильных ветрах. По его словам, такие экстремальные погодные явления всегда сопровождают глобальное потепление.