Захарова поздравила россиян с Праздником весны и труда

Представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в Telegram-канале опубликовала поздравление с 1 Мая, Праздником весны и труда. Она также опубликовала открытку, на которой изображена Москва и цветы.

С праздником! — написала дипломат.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил поздравление с 1 мая. Политик адресовал жителям страны самые теплые пожелания.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, какие новые законы вступят в действие с 1 мая. В частности, на некоторых товарах в магазинах появится спецмаркировка, а пенсионеров ждут перерасчеты и дополнительные выплаты.

Между тем Банк России сообщил, что условия переводов по Системе быстрых платежей с 1 мая для граждан и бизнеса остаются неизменными, тарифы не корректируются. Регулятор выступил с опровержением после появления противоречивых сведений в Сети.