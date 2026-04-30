История праздника 1 Мая: когда стали отмечать День Весны и Труда

Сегодня для подавляющего числа жителей России 1 мая — это прежде всего старт затяжных каникул, открытие сезона посадок на даче и посиделки у мангала. При этом мало кто задается вопросом о происхождении праздника, который отмечается в этот день. Сегодня NEWS.ru заглянет в исторические хроники, чтобы узнать, каким образом уличные акции протеста и взрывные устройства подарили нам торжество под названием Праздник Весны и Труда.

Откуда появился праздник 1 Мая

У 1 Мая, именуемого в России Праздником Весны и Труда, в Англии — Майским днем, а в Финляндии — Ваппу, довольно мрачное прошлое. Поводом для него послужили протестные выступления рабочего класса, которые прокатились по разным странам во второй половине XIX столетия. В те времена сотрудники фабрик и заводов выступали против эксплуатации детского труда, нищенских заработков и невыносимых смен — нередко по 15 часов ежедневно.

Ключевым моментом в истории праздника считается 1886 год. Именно 1 мая в США начались масштабные забастовки рабочих. Эпицентром волнений стал Чикаго, где на демонстрацию вышли 40 тысяч человек. Однако ответом властей стали лишь массовые увольнения. Тем не менее протестующие не отступили.

3 мая 1886 года в центре Чикаго активисты организовали очередную акцию. То, что начиналось как мирное шествие, обернулось трагедией: в ряды демонстрантов проник провокатор, который бросил в сторону полицейских бомбу. Стражи порядка в ответ открыли стрельбу. В результате множество безоружных участников получили ранения, четверо погибли.

Появлением праздника 1 Мая мир обязан Парижскому конгрессу Второго интернационала, который прошел в 1889 году. Делегаты приняли решение сделать первый день мая символом классовой борьбы и защиты прав трудящихся. Уже через год эта дата превратилась в день митингов рабочих по всей планете. Россия тоже не осталась в стороне: 1 мая 1891 года в Петербурге состоялась акция рабочих с требованиями сменить власть. Организатором выступил марксист-революционер Михаил Бруснев.

Возникновение 1 Мая — Праздника Весны и Труда

Каким же образом Первое мая пришло к своему современному облику? В России торжество пережило множество перемен. После Октябрьской революции его называли Днем Интернационала. Со временем политические акции уступили место праздничным демонстрациям, а незадолго до войны добавились еще и авиационные парады. В 1970-х годах закрепилось название День международной солидарности трудящихся. А после распада Советского Союза политический оттенок исчез. Именно тогда и появилось текущее официальное наименование — Праздник Весны и Труда.

1 мая, День Весны и Труда в 2026 году: суть праздника и традиции

Суть праздника 1 Мая

Изначально этот день задумывался как дата единства трудящихся, желающих открыто выразить свою гражданскую позицию. Поэтому и сегодня 1 мая организуются митинги профсоюзов и политических партий. Правда, сейчас во многих странах, включая Россию, они уже не столь массовые, как в былые времена.

Можно констатировать, что сегодня подлинный смысл 1 Мая несколько утрачен. Для подавляющего большинства россиян это уже не борьба за трудовые права, а просто еще один выходной. Например, в 2026 году 1 мая выпадает на пятницу — этот день объявлен нерабочим. А самое приятное — следом идут еще два свободных дня. И теперь знаменитый лозунг «Мир, труд, май!» все чаще звучит вместе с предложением выехать на природу и пожарить шашлыки.

Как отмечают 1 Мая сегодня

После 2020 года и эпохи коронавирусных ограничений во многих российских городах, в том числе в Санкт-Петербурге, от шествий трудовых коллективов отказались. Им на смену пришли фестивальные программы, концерты, ярмарки и другие развлекательные мероприятия.

Кроме того, 1 мая 2026 года множество жителей России по сложившейся традиции отправятся за город. Кто-то начнет дачный сезон, другие будут готовить шашлыки в компании друзей. Именно дачные участки и блюда на углях сегодня можно смело считать символами современного Первомая — Праздника Весны и Труда.

История праздника 1 Мая

Народный праздник 1 мая

Любопытно, что корни сегодняшней традиции открывать дачный сезон и заниматься огородом именно в первых числах мая уходят в народные традиции. На Руси в начале мая справляли день Кузьмы Огородника, который совпадал с церковной датой поминовения святителя Космы Халкидонского — покровителя работ на грядках. В первый день мая приступали к посадке семян. Считалось, что это идеальный срок для посева в грунт:

Интересно, что по обычаю замачиванием и посадкой семян на Кузьму Огородника занимались исключительно представительницы женского пола. Верили: семена, посаженные мужчинами, взойдут плохо. А тех, кто съедал семечки, предназначенные для посева, ждал скудный урожай.

Приметы на 1 мая

Теперь, когда мы ознакомились с предысторией 1 Мая и праздничными обычаями, обратим внимание на народные приметы. В этот день, как считается:

стоит навестить родственников и преподнести им гостинцы — это к везению;

запрещается конфликтовать — иначе будут проблемы со здоровьем;

нельзя предаваться унынию — весь последующий летний период проведете в тоске;

можно сполоснуть волосы дождевой водой, набранной за пределами города, — тогда локоны станут крепче и приобретут красивый вид.

