Онищенко назвал топ смертоносных болезней в России на ближайшие пять лет Онищенко: грипп будет в числе основных смертоносных болезней в ближайшие годы

Грипп останется в числе основных смертоносных болезней в ближайшие пять лет, заявил в беседе с ТАСС академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. По его словам, то же касается сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний.

Кардиология, онкология, эндокринология — это три лидера, которые дают смертность. Из инфекций в ближайшие пять лет — это грипп, он один из ведущих и дальше будет, — убежден эпидемиолог.

Он уточнил, что за 20 лет перечень болезней с высокой смертностью остался прежним. Причем даже во время распространения коронавирусной инфекции грипп наносил не меньше вреда, добавил Онищенко. Наоборот, COVID-19 помогал меньше болеть гриппом, поскольку власти вводили ограничительные меры по нераспространению инфекции, резюмировал академик.

Ранее сообщалось, что в Москве снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, текущая эпидемиологическая ситуация в городе соответствует сезонной норме. Снижение заболеваемости зафиксировали во всех возрастных группах.