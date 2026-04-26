26 апреля 2026 в 07:01

Онищенко назвал топ смертоносных болезней в России на ближайшие пять лет

Онищенко: грипп будет в числе основных смертоносных болезней в ближайшие годы

Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Грипп останется в числе основных смертоносных болезней в ближайшие пять лет, заявил в беседе с ТАСС академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. По его словам, то же касается сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний.

Кардиология, онкология, эндокринология — это три лидера, которые дают смертность. Из инфекций в ближайшие пять лет — это грипп, он один из ведущих и дальше будет, — убежден эпидемиолог.

Он уточнил, что за 20 лет перечень болезней с высокой смертностью остался прежним. Причем даже во время распространения коронавирусной инфекции грипп наносил не меньше вреда, добавил Онищенко. Наоборот, COVID-19 помогал меньше болеть гриппом, поскольку власти вводили ограничительные меры по нераспространению инфекции, резюмировал академик.

Ранее сообщалось, что в Москве снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, текущая эпидемиологическая ситуация в городе соответствует сезонной норме. Снижение заболеваемости зафиксировали во всех возрастных группах.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемый в стрельбе в США рассказал, кто был его целью
Названа дата запуска биоспутника для имитации полета к Луне
«Опасная игра»: в МИД России высказались о «ядерной» политике Запада
Володин передал Ким Чен Ыну приветствие от Путина
Москвичам пообещали дождливое и холодное воскресенье
Отголоски мощного землетрясения в Монголии дошли до Китая
Под Вологдой ликвидировали утечку после повреждения трубопровода дроном
Раскрыто, где могли оказаться похищенные из музея в Мариуполе ценности
Лерчек подала в суд на известного стилиста
Володин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
«10 000 рублей за ночь»: вице-президент РСТ о ценах на туры за рубеж, по РФ
Налет БПЛА на Севастополь, прорыв армии РФ: новости СВО к утру 26 апреля
Водитель внедорожника разбился насмерть, влетев в грузовик под Читой
Пресс-секретарь Трампа сделала пугающее заявление перед стрельбой
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 апреля: инфографика
Появились новые подробности о стрелявшем на приеме с участием Трампа
Белоусов прибыл в гости к одному из главных союзников России
«С облегчением узнал»: Моди высказался о стрельбе с участием Трампа
Силы ПВО сбили более 200 БПЛА над Россией за ночь
Превратили укрепления ВСУ в пепел: успехи ВС РФ к утру 26 апреля
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

