«Подрывает доверие к Западу»: Путин сравнил госдолг России и стран Европы

Уровень государственного долга в России составляет 16,4% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, этот показатель гораздо ниже, чем в еврозоне. Трансляция выступления главы государства идет на Rutube-канале Фонда Росконгресс.

Кстати, подрывает доверие к Западу и печальное состояние его государственных финансов, имея в виду высокий государственный долг и большие бюджетные дефициты, — отметил российский лидер.

Он уточнил, что госдолг еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели продемонстрировали Греция (146%), Италия (137%), Франция (115%) и Бельгия (108%), добавил президент.

Ранее Путин заявил, что страны БРИКС обеспечили почти половину роста мирового ВВП за последние пять лет. В то же время доля стран G7 составила всего 18%, подчеркнул глава государства. Помимо всего прочего, за последние 25 лет доля БРИКС в мировой торговле товарами увеличилась более чем вдвое, резюмировал президент.

До этого стало известно, что европейская экономика сократилась за первый квартал 2026 года. Согласно данным Евростата, ВВП еврозоны снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,2%, прибавив 0,3% в годовом выражении.