Не упустите момент: что сажают в открытый грунт в Подмосковье весной

Что можно сеять в открытом грунте в Подмосковье — какие культуры приживутся весной

Апрель и май — самое горячее время для подмосковного огородника. Почва к этому времени уже начинает прогреваться, заморозки, даже коварные возвратные, казалось бы, понемногу отступают, и земля буквально просит высадить в нее рассаду или семена. Именно в эти два весенних месяца закладывается основа будущего шикарного урожая: кто успел посеять вовремя, тот выиграл и дачный сезон! Разбираемся, что можно сеять в открытом грунте в Подмосковье уже сейчас и как не промахнуться со сроками.

Что и когда высаживать

В апреле, как только сошел снег и верхний слой почвы оттаял на 5–7 см, уже можно действовать, пуская в ход семена и рассаду. Холодостойкие культуры выдерживают кратковременные ночные заморозки до –4–5C, так что ждать настоящего тепла не обязательно. Если вы задумались, что можно сеять в открытом грунте в Подмосковье в последние месяцы весны, то вот наша подсказка.

В апреле (с середины месяца) в открытый грунт сеют:

морковь (оптимальная температура почвы — от +8°C, глубина заделки семян — 1–2 см; сеют в сухую погоду без ветра, при дневной температуре воздуха не ниже +10°C);

редис (сеют уже при +4–6°C в почве, всходит за 4–6 дней, выбирайте день без осадков и с температурой воздуха от +8°C днем);

петрушку, укроп, салат, шпинат (все они морозостойки, переносят заморозки до –5°C, высевают при дневной температуре воздуха от +5°C);

горох (высевают в бороздки глубиной 4–5 см при прогреве почвы до +6°C; лучший день — облачный, без дождя, воздух прогрет до +10–12°C);

свеклу (с конца апреля, при устойчивом прогреве почвы до +10°C и дневной температуре воздуха не ниже +12°C; заморозков не переносит).

Не упустите момент: что сажают в открытый грунт в Подмосковье весной Фото: Shutterstock/FOTODOM

В мае (после 15-го числа) добавляются теплолюбивые культуры:

томаты (рассадой) — высаживают после 15–20 мая, когда ночная температура стабильно выше +10°C, дневная — не ниже +18°C; в день посадки выбирайте пасмурную погоду или вечернее время, чтобы рассада не получила солнечный ожог;

огурцы, кабачки, тыква — с конца мая, почва прогрета до +15°C, ночная температура воздуха не опускается ниже +12°C; при угрозе заморозков посадку лучше отложить;

перец и баклажан (рассадой) — не раньше 20–25 мая, самые теплолюбивые из всех, комфортная ночная температура для них от +14°C, при +8°C и ниже растения останавливаются в росте.

Нюансы для моркови, редиса и томатов

Морковь любит рыхлую, глубоко перекопанную грядку без камней — иначе корнеплод уродится кривым. Семена перед посевом замочите на 12 часов в теплой воде: всходы появятся на 3–5 дней раньше. Когда сажать редиску в открытый грунт — вопрос простой: как только почва оттаяла на штык лопаты, редис уже можно сеять. Главное — не запоздать: при длинном световом дне (после 20 мая) редис уходит в стрелку, не формируя корнеплода. Томаты в открытый грунт переносят закаленной рассадой, заглубляя стебель до первых листьев — так куст даст дополнительные корни и окрепнет быстрее.

Как определить благоприятные дни для посадки рассады

Опытные огородники знают: благоприятные дни для посадки рассады — это не только лунный календарь, но и простые природные сигналы. Хороший день для высадки — пасмурный, без прямого солнца (рассада не получит ожог), с умеренной влажностью воздуха. Температура воздуха днем — не ниже +15°C, ночью — не ниже +10°C. Почва должна быть влажной, но не мокрой: сожмите горсть земли в кулаке: если она держит форму, но не течет, грунт готов.

Как определить благоприятные дни для посадки рассады Фото: Shutterstock/FOTODOM

Добрый совет садоводам

Подмосковье — зона рискованного земледелия, и возвратные заморозки в мае здесь все же не редкость. Держите под рукой агроволокно: одно накрытие в нужный момент спасет весь труд. Для других регионов правило то же: ориентируйтесь не на календарь, а на температуру почвы и прогноз погоды на 10 дней и тогда вы точно будете знать, когда, например, сажать редиску в открытый грунт. Природа и ваш личный опыт работы в саду — лучшие советчики.

Ранее мы рассказывали, как приструнить нарушающего закон соседа по даче.