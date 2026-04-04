Как получить первую вкусную молодую картошку к концу июня в Подмосковье?

Когда сажать картошку в Подмосковье в 2026 году — сорта, сроки и методы
Когда сажать картошку в Подмосковье в 2026 году? Дачники Центральной России знают ответ: в первой декаде мая, как только почва на глубине 10 см прогреется до 8–10 градусов и зацветет черемуха. Именно тогда клубни быстро пускают корни, а риск возвратных заморозков минимален. Опираться строго на лунный календарь для картофеля не обязательно — надежнее температура земли и народные приметы. Это позволит получить ранний урожай даже в условиях Подмосковья без лишних рисков.

Выбирайте сорт и способ посадки под свой участок — вот самые рабочие варианты. Лучшие сорта для Центральной России и раннего урожая:

  1. «Жуковский ранний»: ультраранний, созревает за 60–70 дней, отлично переносит прохладную весну.

  2. «Ред Скарлетт»: среднеранний, стабильно высокий урожай, розовая кожура, вкусная мякоть.

  3. «Удача»: ранний, проверен в средней полосе, устойчив к болезням и переувлажнению.

Методы посадки — сравнение для удобства:

  • под лопату: классика, просто и надежно, подходит любому грунту, но требует окучивания;

  • в гребни: почва быстрее прогревается, меньше воды застаивается, удобно на тяжелых почвах;

  • под солому: минимум труда, ранний старт, меньше сорняков — клубни раскладывают по поверхности и укрывают толстым слоем.

Эти приемы уже не первый год дают стабильный результат у тысяч дачников. Теперь вы точно знаете, когда сажать картошку в Подмосковье, а с лунным календарем можно поиграть при посадке салата в мае: дни растущей луны делают листья особенно сочными и нежными — проверено годами. Удачного вам сезона и богатого урожая!

Ранее мы рассказывали, как не сорвать спину на грядках, и делились легкой разминкой перед работой в саду.

11 лекарей на вашей грядке: травы, которые заменят половину аптечки
Постный ханум: как накормить всех сытно, вкусно и без мяса. Тонкое тесто и ароматная картофельная начинка — вот весь секрет
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Опрыскиватель за 15 минут: как сделать дачный инструмент своими руками
Штраф 4000 рублей: где и как нельзя собирать березовый сок в Подмосковье
садоводство
картофель
советы
дача
лайфхаки
садовый участок
картошка
Виктория Семенова
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
