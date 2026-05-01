Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 мая 2026 года

Для многих начало мая неотделимо от длинных выходных и поездок на дачу или в лес. Но не все знают, как именно Первомай стал выходным. А потому рассказываем все самое интересное о дате 1 мая: какой праздник отмечают в России и других странах и какие приметы и факты связаны с этим днем. А еще обращаемся к календарю огородников и выясняем, что непременно стоит посеять на грядках.

1 Мая — Праздник Труда, или День солидарности трудящихся

Во многих странах — от СНГ до Китая и Шри-Ланки — 1 Мая — Праздник Труда. Его более официальное название — День международной солидарности трудящихся. В России же он известен как Праздник Весны и Труда, или просто Первомай. Сегодня это официальный выходной, неизменно сопровождающийся фестивалями, ярмарками и другими развлечениями. Но история праздника вовсе не радостная.

Чтобы узнать, как возник праздник 1 Мая, необходимо обратиться к событиям прошлого.

В середине XIX века по всему миру начали проходить забастовки рабочих. Трудящиеся протестовали против непосильной работы, низкой зарплаты и отсутствия отдыха, эксплуатации детей. Особенно острым был вопрос о сокращении трудового дня.

1 мая 1886 года в разных городах Штатов одновременно вспыхнули забастовки. Трудящиеся требовали сократить рабочий день до восьми часов. Суммарно в протестах участвовали 350 тысяч человек. Центром же сопротивления стал Чикаго: там забастовали 40 тысяч человек.

Первомайские протесты не принесли результатов. Вместо того чтобы прислушаться к сотрудникам, руководители заводов устроили массовые увольнения. Но чикагские рабочие продолжили стоять на своем. В результате непримиримость сторон привела к Хеймаркетской бойне.

3 мая трудящиеся вышли на митинг на Хеймаркет-сквер. Он планировался как мирное шествие, однако среди бастующих нашелся провокатор. Он кинул бомбу в сторону полицейских, разгонявших собравшихся. Полиция в свою очередь открыла огонь по толпе. В результате десятки безоружных митингующих были ранены, четверо погибли.

1 Мая, Праздник Весны и Труда в 2026 году: суть праздника и традиции Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

Три года спустя Парижский конгресс II Интернационала предложил сделать 1 мая днем демонстраций. Уже 1 мая 1890 года митинги трудящихся прошли в Штатах и ряде европейских стран. А в 1891 году традиция пришла и в Россию. Первое время праздник имел исключительно политический характер и ассоциировался с классовой борьбой.

Более чем через 100 лет политическая подоплека стерлась. Однако в начале мая все так же проходят митинги профсоюзов и политических партий. Но наравне с ними на улицах проводятся музыкальные фестивали, ярмарки, мастер-классы, квесты и другие развлекательные мероприятия. В России, Италии, Китае, Польше и некоторых других странах это нерабочий день.

Кузьма-огородник — народный праздник 1 мая

Идем дальше и переходим к народным поверьям. В России 1 мая — праздник Кузьмы-огородника. РПЦ вспоминает святителя Косму Халкидонского. Епископ жил в IX веке. Вместе со своим сподвижником преподобным Авксентием он противостоял иконоборческой ереси. За это епископ подвергался гонениям и заточению. Но вопреки трудностям ни он, ни Авксентий не отказались от своих убеждений.

В народе день почитания святых стал называться праздником Кузьмы-огородника. В этот день начинает подавать голос кукушка. Поэтому многие праздничные приметы связаны с поведением птиц. Считалось, что если кукушка прилетела в село или деревню, то в ближайшее время стоит ждать пожара. Если кукушка обосновалась на сухом дереве, то скоро придут морозы. А само кукование означало, что пришла пора сеять лен. О сельскохозяйственных традициях праздника стоит сказать отдельно.

Приметы 1 мая: о кукушке Фото: Mike Lane/FLPA/Global Look Press

Приметы на 1 мая: что можно и нельзя делать

В России праздник 1 мая — день посевных работ. Именно поэтому святого Косму (Кузьму) прозвали огородником. Славяне верили, что, если позволяет погода, нужно непременно посадить семена:

моркови;

редиса;

свеклы;

зелени (укропа, петрушки, салата).

А если на черемухе уже распустились листья, то стоит посадить и картошку.

Перед посевом семена замачивали в речной воде. При этом огородничали исключительно женщины. Существовало поверье, что посаженные мужчиной семена не дадут урожай. А еще славяне боялись сглаза, так что и замачивание, и посадка семян проводились тайно.

Существуют и другие первомайские поверья. Например, если 1 мая 2026 года пойдет дождь, стоит собрать немного дождевой воды и ополоснуть ею волосы (но в мегаполисе это, конечно, лучше не делать). Славяне верили, что благодаря такому обряду волосы станут гуще и здоровее.

Традиции праздника 1 Мая Фото: Shutterstock/FOTODOM

А еще 1 мая:

запрещалось есть семена, подготовленные для посадки, — иначе урожай будет скудным;

можно встретиться с родственниками, подготовить им подарки — к удаче;

нужно держаться в стороне от азартных игр — они приведут к разорению;

нельзя ругаться и ссориться — чревато бедами, вплоть до проблем со здоровьем;

запрещено грустить — уныние не оставит на все лето.

Живин день — языческий праздник 1 мая

Нельзя рассказать, какой праздник приходится на 1 мая, не упомянув Живин день. Для славян-язычников 1 мая было связано с почитанием богини весны и дарительницы жизни Живы. Этот день в первую очередь ассоциировался с «очищением энергии».

Готовясь чествовать Живу, славяне прибирались в домах и во дворах. Поэтому одним из атрибутов праздника стала метла: считалось, что она необходима для изгнания нечистых сил. А по вечерам неподалеку от засеянного поля разводили костры. У них устраивались игрища: хороводы и прыжки через костер. Огонь, как и метла, служил символом очищения.

Живин день — языческий праздник 1 мая Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Интересные факты о 1 мая

На 1 мая 2026 года приходится годовщина многих интересных событий. Например, это день рождения почтовой марки. В 1840 году были изданы сразу две английские марки, ставшие первыми в истории. На обеих изображалась королева Виктория.

На 1 мая также пришлись:

1786 — премьера оперы В. А. Моцарта «Женитьба Фигаро» в Вене;

1836 — премьера комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» в Петербурге;

1884 — начало возведения Хоум-иншурэнс-билдинг — первого здания с металлическим каркасом, или первого небоскреба;

1899 — начало продажи аспирина;

1920 — первый масштабный субботник в СССР;

1922 — открытие первой регулярной международной авиалинии в СССР (она соединила Москву и Кенигсберг);

1937 — завершение работы над Каналом имени Москвы, соединившим Москву-реку и Волгу;

1967 — свадьба Элвиса Пресли и Присциллы Вагнер;

1984 — выход первого в истории комикса о черепашках-ниндзя;

1996 — выход в эфир музыкального канала МУЗ-ТВ;

1999 — премьера мультсериала «Спанч Боб».

1 мая появились на свет актриса Нина Архипова, режиссер Джон Ву, автор песни Ghostbusters Рэй Паркер — младший, футболист Алексей Смертин и другие знаменитости.

Дни рождения 1 мая: Нина Архипова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Именины 1 мая

Согласно святцам, именинниками стали:

Итак, мы выяснили, какие праздники приходятся на 1 мая 2026 года. Это время не только массовых гуляний, но и работы дома и в огороде.

