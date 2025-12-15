Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 11:30

В США раскрыли, что связывает Элвиса Пресли и мигрантов

WT: спонсорами мигрантов в США оказались Элвис Пресли и другие умершие

Элвис Пресли Элвис Пресли Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В программе гуманитарного въезда мигрантов в США обнаружили многочисленные нарушения, сообщила газета The Washington Times со ссылкой на отчет Контрольно-финансового управления Конгресса (GAO). Согласно документу, в списках спонсоров фигурировали уже умершие люди, включая певца Элвиса Пресли.

В отчете указано, что в нескольких заявках был использован номер социального страхования, принадлежавший легендарному исполнителю. Всего же, по данным на июль 2024 года, более 1,4 тыс. иностранцев получили разрешение на въезд, предоставив данные спонсоров, которые на тот момент уже скончались.

Аудиторы также выявили массовое использование подложных биографических данных и фотографий посторонних людей. В качестве иллюстраций к заявлениям иногда прилагались снимки знаменитостей, например, актрис Конни Чанг или Коте де Пабло.

Особую озабоченность контролеров вызвало обнаружение среди спонсоров лиц, связанных с преступностью. Около 20% спонсоров из Венесуэлы были признаны угрозой для общественной безопасности, а некоторые подозревались в отмывании денег и наркоторговле.

Проверки также показали попытки вербовки мигрантов со стороны торговцев людьми, которые нацеливались на украинских заявителей. В GAO пришли к выводу, что реализация программы сопровождалась несовершенными процедурами проверки как самих мигрантов, так и их поручителей.

Изначально программа была создана для помощи лицам, находящимся в тяжелой гуманитарной ситуации, или тем, кто мог быть полезен американскому обществу. Однако ни одно ответственное ведомство не обеспечило должного уровня контроля за исполнением этих критериев.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал сомалийских иммигрантов «отбросами» и раскритиковал конгрессвумен-демократа сомалийского происхождения Ильхан Омар. Он заявил, что выходцы из Сомали, проживающие в штате Миннесота, обходятся госбюджету в миллиарды долларов ежегодно. По его словам, около 88% из них получают социальные пособия, при этом не работая и не стремясь улучшить жизнь в США.

США
мигранты
Элвис Пресли
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Красноярске осудили двух подполковников полиции за взятки в криптовалюте
В МЧС раскрыли новые подробности исчезновения группы туристов в Прикамье
На Украине увидели «договорняк» в деле Ермака
Стало известно, когда откроют новый «мост-гигант» через Обь
Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за Эпштейна
Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США
Юрист назвал три шага, чтобы не стать жертвой мошенников по схеме Долиной
В Чехии сформировали новое правительство
Шведскую принцессу заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном
Академгородок в российском регионе остался без отопления
В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России
Россиянам раскрыли, чьими документами прикрываются мошенники
Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного
Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры
Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге
Васильев назвал главные трудности российских лыжников на Кубке мира
В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва
Четверо детей попали в больницу, надышавшись парами хлора в бассейне
В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения школьника на учителя
Полиция установила причину нападения подростка на учительницу в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.