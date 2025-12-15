В США раскрыли, что связывает Элвиса Пресли и мигрантов WT: спонсорами мигрантов в США оказались Элвис Пресли и другие умершие

В программе гуманитарного въезда мигрантов в США обнаружили многочисленные нарушения, сообщила газета The Washington Times со ссылкой на отчет Контрольно-финансового управления Конгресса (GAO). Согласно документу, в списках спонсоров фигурировали уже умершие люди, включая певца Элвиса Пресли.

В отчете указано, что в нескольких заявках был использован номер социального страхования, принадлежавший легендарному исполнителю. Всего же, по данным на июль 2024 года, более 1,4 тыс. иностранцев получили разрешение на въезд, предоставив данные спонсоров, которые на тот момент уже скончались.

Аудиторы также выявили массовое использование подложных биографических данных и фотографий посторонних людей. В качестве иллюстраций к заявлениям иногда прилагались снимки знаменитостей, например, актрис Конни Чанг или Коте де Пабло.

Особую озабоченность контролеров вызвало обнаружение среди спонсоров лиц, связанных с преступностью. Около 20% спонсоров из Венесуэлы были признаны угрозой для общественной безопасности, а некоторые подозревались в отмывании денег и наркоторговле.

Проверки также показали попытки вербовки мигрантов со стороны торговцев людьми, которые нацеливались на украинских заявителей. В GAO пришли к выводу, что реализация программы сопровождалась несовершенными процедурами проверки как самих мигрантов, так и их поручителей.

Изначально программа была создана для помощи лицам, находящимся в тяжелой гуманитарной ситуации, или тем, кто мог быть полезен американскому обществу. Однако ни одно ответственное ведомство не обеспечило должного уровня контроля за исполнением этих критериев.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал сомалийских иммигрантов «отбросами» и раскритиковал конгрессвумен-демократа сомалийского происхождения Ильхан Омар. Он заявил, что выходцы из Сомали, проживающие в штате Миннесота, обходятся госбюджету в миллиарды долларов ежегодно. По его словам, около 88% из них получают социальные пособия, при этом не работая и не стремясь улучшить жизнь в США.