03 декабря 2025 в 16:13

Трамп назвал «отбросами» мигрантов из одной страны

Трамп назвал сомалийских мигрантов и конгрессвумен Ильхан Омар «отбросами»

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Joyce N. Boghosian
Президент США Дональд Трамп назвал сомалийских иммигрантов «отбросами», передает New York Daily News. Глава государства, выступая на совещании в Белом доме, подверг резкой критике в том числе конгрессвумен от Демпартии Ильхан Омар, имеющую сомалийское происхождение. Он заявил, что они не приносят пользу стране.

Трамп утверждал, что выходцы из Сомали, проживающие в штате Миннесота, обходятся государственному бюджету в миллиарды долларов ежегодно. По его словам, около 88% из них получают социальные пособия, при этом не работая и не стремясь улучшить жизнь в США.

Я не хочу, чтобы они находились в нашей стране <…>. Мы можем пойти ложным путем, если продолжим запускать в страну отбросы. Ильхан Омар — отбросы. Ее друзья — отбросы. Они не работают. Они не стремятся сделать эту страну лучше. Они только жалуются, — приводит издание слова Трампа.

Отмечается, что данное заявление прозвучало на фоне ужесточения миграционной политики администрации США. Так, директор Службы гражданства и иммиграции Соединенных Штатов Джозеф Эдлоу анонсировал проверку грин-карт для граждан ряда стран, включая Сомали.

Ранее Трамп рассказал о желании лишать американского гражданства мигрантов, пойманных на совершении преступлений. Свою позицию он озвучил журналистам на борту президентского самолета по пути из Флориды в Вашингтон, подчеркнув, что эта мера коснется и тех, кто получил статус при предыдущих администрациях.

США
Дональд Трамп
мигранты
Сомали
