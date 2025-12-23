Новый год-2026
Медведев рассказал, сколько мигрантов попадает на контроль в Шереметьево

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Через миграционный контроль в аэропорту Шереметьево каждый день проходят 20–25 человек, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводятся на странице во «ВКонтакте», в воздушной гавани проводится эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию.

Для привлечения к ответственности лиц, которые нарушают миграционное законодательство, Министерство внутренних дел по поручению главы государства создает пункты миграционного контроля. Это специальный пункт контроля в аэропортах. <…> Он работает активно, насколько я понял, там в среднем, например по Шереметьево, 20–25 человек в день туда попадают, — подчеркнул Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза подчеркнул, что любой мигрант, не верифицированный в России согласно действующему закону, должен быть немедленно выдворен из страны. По его словам, пребывание приезжих в стране необходимо сделать абсолютно прозрачным.

До этого зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что России нужна программа возвратной миграции, при которой иностранцы должны приезжать на заработки, а после завершения договора возвращаться домой. Кроме того, по его словам, важно привлекать квалифицированных специалистов, а не разнорабочих.

