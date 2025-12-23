Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 21:00

Медведев раскрыл, что ждет каждого неверифицированного мигранта в России

Медведев: неверифицированные мигранты подлежат немедленному выдворению из России

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Любой мигрант, не верифицированный в России согласно действующему закону, должен быть немедленно выдворен из страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, пребывание приезжих в стране необходимо сделать абсолютно прозрачным.

Пребывание каждого мигранта в нашей стране должно быть абсолютно прозрачным, а каждый его шаг — виден административным и правоохранительным органам. Тот, чья деятельность не верифицирована органами власти, подлежит безусловному выдворению, — написал Медведев.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что ограничение права мигрантов на продажу алкоголя сократит уровень преступности в России. Так он прокомментировал соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. По словам парламентария, это также позволит трансформировать трудовую сферу в пользу российских граждан.

До этого зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что России нужна программа возвратной миграции, при которой иностранцы должны приезжать на заработки, а после завершения договора возвращаться домой. Кроме того, по его словам, важно привлекать квалифицированных специалистов, а не разнорабочих.

мигранты
Дмитрий Медведев
Россия
Совбез
