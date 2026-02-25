Зимняя Олимпиада — 2026
Власти заявили о преодолении пика инфляции начала года

Решетников заявил о прохождении инфляционного скачка начала года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Инфляционный скачок, зафиксированный в начале года, пройден, а влияние налоговых изменений оказалось слабее прогнозов, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в кулуарах Госдумы. Глава ведомства привел свежие данные, согласно которым годовая инфляция на 16 февраля опустилась ниже 6% процентов и составила 5,85%, передает ТАСС.

Решетников подчеркнул, что резкий рост цен в январе удалось преодолеть. Он также отметил, что эффект от корректировки налогов, включая НДС, оказался значительно меньше ожидаемого. Министр объяснил это жесткими денежно-кредитными условиями, которые сейчас действуют в экономике.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой изменить периодичность повышения пенсий. Парламентарий считает, что проводить индексацию необходимо раз в три месяца, чтобы компенсировать пенсионерам реальный рост стоимости товаров и услуг.

Прежде председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что скачок инфляции в январе 2026 года являлся временным и не повторится. По оценке руководителя ЦБ, максимальный уровень ценового давления и инфляционных ожиданий остался позади.

