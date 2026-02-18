В ЦСР заявили о «переохлаждении» экономики из-за политики ЦБ Глава ЦСР Смелов: манипуляции со ставкой ЦБ повлекли рост цен в России

Рекордно долгий период жесткой денежно-кредитной политики в России привел к тому, что высокая ключевая ставка перестала выполнять функцию ограничителя спроса и превратилась в драйвер инфляции издержек, заявил в интервью NEWS.ru генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов. По его словам, дорогие кредиты больше не охлаждают перегретый спрос, а закладываются производителями в стоимость товаров.

Учитывая рекордно долгий период высоких ставок, даже при снижении инфляции до 5,6% это серьезный сигнал к пересмотру стратегии. Особенно в свете того, что большинство отраслей реального сектора буквально выживают в последний год. <…> Чем дольше ставка высока, тем больше мы смещаемся в сторону инфляции издержек. Дорогие кредиты перестали быть ограничителем спроса, они превратились в структурный элемент себестоимости, — сказал Смелов.

По его словам жесткая денежно-кредитная политика не устраняет причины ценового давления, а лишь усиливает его последствия, подводя экономику к опасной черте «переохлаждения».

Ранее Банк России сообщил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 15,5% годовых. В регуляторе пояснили, что экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту.