25 февраля 2026 в 18:30

Суд принял необычное решение по делу Смольянинова о ВС России

Суд перенес слушание по делу Смольянинова о распространении фейков о ВС России

Артур Смольянинов Артур Смольянинов Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
Предварительное слушание по уголовному делу актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) перенесено на 3 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Басманного суда Москвы. Артиста обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Смольянинов объявлен в международный розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело актера зарегистрировали в суде 18 февраля.

Ранее Черемушкинский суд Москвы оштрафовал Артура Смольянинова на 40 тыс. рублей за несоблюдение требований законодательства об иностранных агентах. Речь идет о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.

Кроме того, судебные приставы в Москве изъяли его автомобиль за долги. Штрафы на сумму почти 200 тыс. рублей и просроченная ипотека стали причинами конфискации машины Mazda СX-5. Арестованное имущество могут продать для погашения задолженностей. Cо Смольянинова взыскивают долги на 275 тысяч рублей. Среди них штрафы и задолженности по кредитам.

Артур Смольянинов
иноагенты
актеры
ВС РФ
суды
