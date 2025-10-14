Уехавшего из России актера оштрафовали на 40 тысяч рублей

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 40 тысяч рублей за несоблюдение требований законодательства об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Речь идет о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.
Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе.
Ранее промоутер Игорь Сенгер рассказал, что Артур Смольянинов выступает бесплатно на концертных площадках в Германии. Платить за его творчество немецкая публика, по словам эксперта, не готова.
До этого стало известно, что со Смольянинова судебные приставы пытаются взыскать задолженность по кредитным платежам в размере почти 95 тыс. рублей. Исполнительное производство по судебному приказу было заведено 25 сентября.
Тем временем ФСБ возбудила уголовное дело о терроризме против бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Фигурантами также стали 22 члена так называемого Антивоенного комитета России.