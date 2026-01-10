Атака США на Венесуэлу
Звезда фильма «Один дома» обратился к жрице любви и получил штраф

Звезду «Один дома» Дэниела Стерна оштрафовали за попытку нанять проститутку

Дэниел Стерн Дэниел Стерн Фото: Charlie Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американского актера Дэниела Стерна, известного по роли грабителя Марва Мерчинса в фильмах «Один дома», привлекли к ответственности за попытку воспользоваться услугами проститутки, передает TMZ. Известно, что артист обратился к жрице любви в разгар рождественских праздников.

Стерн находился в отеле города Камарило в штате Калифорния, где, по данным полиции, пытался договориться о встрече с женщиной, оказывавшей интимные услуги. Планам 68-летнего актера помешали правоохранительные органы. В результате его обвинили в склонении к проституции и назначили крупный денежный штраф.

Ранее актер Владимир Колганов был арестован по решению суда по подозрению в производстве и распространении детской порнографии. Он не признал вину и просил избрать ему более мягкую меру пресечения.

До этого Басманный суд Москвы арестовал на 15 суток мужчину, который ударил блогера Ксению Карпову по ягодицам в метро. Она рассказала, что снимала в подземке ролик с подругой, когда ее ударил прохожий. Девушка возмутилась, а агрессор предложил блогеру обратиться в полицию.

