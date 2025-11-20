Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 16:10

Суд арестовал актера из «Улиц разбитых фонарей» по делу о детском порно

Актер Колганов отправлен в СИЗО на два месяца по делу о детском порно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актера Владимира Колганова был арестован по решению суда по обвинению в производстве и распространении детской порнографии, пишет пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Сам он не признал вину.

Колганов задержан, в этот же день ему предъявлено обвинение, вину не признал, просил избрать ему более мягкую меру пресечения, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали актера театра и кино по подозрению в создании и распространении фотографий обнаженных детей через интернет. Тогда источники сообщали, что задержанным оказался Колганов. Вместе с артистом правоохранительные органы задержали его 52-летнего друга Евгения Кириллова, который занимается предпринимательской деятельностью. Следствие считает, что бизнесмен непосредственно фотографировал детей и размещал материалы в социальных сетях.

Адвокат Вадим Багатурия в комментарии NEWS.ru указал, что актеру может грозить до 10 лет лишения свободы при доказательстве его участия в съемке и распространении фотографий несовершеннолетних. Юрист также не исключил возможность более строгого наказания в случае выявления дополнительных обстоятельств по делу.

сериалы
задержания
аресты
суды
порнография
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист ответила, на сколько может подорожать электроника из-за техсбора
Захарова резко ответила на слова Каллас о помощи Украине
Участники ММФ БРИКС из Сенегала поделились ожиданиями от форума
Известный преступник-каннибал вышел на свободу на 50 лет раньше
Логистическая катастрофа ВСУ, провал в ДНР: новости СВО к вечеру 20 ноября
Госдума приняла закон об изменении НДС в России с 2026 года
Захарова вступилась за военкора после инцидента в Армении
Подросток убил отца кувалдой и рассказал об этом родственникам
На Украине раскрыли, с кем Зеленский встретился в Киеве
Названо число конфискованных автомобилей, которые отправили на СВО
Раскрыты шансы Залужного стать президентом Украины
Переезд в США, возвращение в эфир, долг за капремонт: как живет Юлий Гусман
Медуза-убийца: россияне привезут домой из Малайзии прах своего сына
На Украине раскрыли детали законспирированной жизни Миндича
Россиянку оштрафовали за публикацию гадальной карты
Лукашенко поручил МТЗ создать лучший в мире супертрактор
Раскрыто, о чем ЕС попросит Россию после завершения конфликта на Украине
Бывшая жена известного футболиста требует от него 6 млн рублей
«Повторит судьбу Ефремова»: адвокат высказался о нарушениях Кокорина
«Мы создали модель»: как на ММФ БРИКС формируют локальный культурный код
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.