Суд арестовал актера из «Улиц разбитых фонарей» по делу о детском порно Актер Колганов отправлен в СИЗО на два месяца по делу о детском порно

Актера Владимира Колганова был арестован по решению суда по обвинению в производстве и распространении детской порнографии, пишет пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Сам он не признал вину.

Колганов задержан, в этот же день ему предъявлено обвинение, вину не признал, просил избрать ему более мягкую меру пресечения, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали актера театра и кино по подозрению в создании и распространении фотографий обнаженных детей через интернет. Тогда источники сообщали, что задержанным оказался Колганов. Вместе с артистом правоохранительные органы задержали его 52-летнего друга Евгения Кириллова, который занимается предпринимательской деятельностью. Следствие считает, что бизнесмен непосредственно фотографировал детей и размещал материалы в социальных сетях.

Адвокат Вадим Багатурия в комментарии NEWS.ru указал, что актеру может грозить до 10 лет лишения свободы при доказательстве его участия в съемке и распространении фотографий несовершеннолетних. Юрист также не исключил возможность более строгого наказания в случае выявления дополнительных обстоятельств по делу.