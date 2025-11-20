Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 14:26

Раскрыто, что грозит актеру из «Убойной силы» за порносъемку с ребенком

Адвокат Багатурия: Колганову может грозить до 10 лет тюрьмы за порносъемку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актеру театра и кино Владимиру Колганову может грозить до 10 лет тюрьмы в случае доказанной причастности к съемке и распространению в интернете фотографий обнаженных детей, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Однако, по его мнению, существует вероятность, что артист может получить и более суровое наказание, если будут обнародованы новые сведения по делу.

Речь может идти о статье 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», которая наказывается лишением свободы от 3 до 10 лет. Однако по мере расследования статья может измениться или будет усмотрено и другое нарушение. Тогда срок для актера увеличится, — высказался Багатурия.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о задержании Колганова в Санкт-Петербурге. По данным источника, вместе с ним правоохранители поймали его друга — 52-летнего предпринимателя Евгения Кириллова. Согласно предварительной информации, актер фотографировал и выкладывал в Сеть фотографию голого ребенка.

актеры
задержания
Россия
скандалы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова
Полотенца, халаты и ароматы: формула утреннего комфорта
Брускетта с рикоттой и клубникой: вечерний перекус для сохранения талии
Москвича-затейника в супермаркете заставили опустошить «тайник» в штанах
ИБ-эксперт предупредил о схемах мошенничества в преддверии Нового года
Путин рассказал о значении работающих героев СВО в авиаотрасли
Суд вынес приговор подорвавшему автомобиль полковника ГРУ в Москве
Подросток из Москвы поэкспериментировал с фольгой и устроил взрыв в школе
Общественница предупредила об опасности зарубежных «модельных» конкурсов
На Украине признали обвал фронта в «форпосте Запорожья»
Политолог рассказал, чем ценен статус наукогорада
Стало известно, почему круизный лайнер с россиянами развернули в Стамбуле
Эти десерты станут хитом вашего стола: топ-8 рецептов с желатином
В Забайкалье выявили случай продажи контрафактной одежды
Бразилия представит на VII ММФ БРИКС проект по утилизации мусора
Минтранс обозначил, кто обеспечит Россию технологиями для ВСМ
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и пригласил попить чайку
«Как в 2019 году»: названы товары, которые подорожают после повышения НДС
Церемония вручения премии «Все Цвета Джаза» прошла в Москве
«И в тучные периоды»: Путин заявил о приоритетах в вопросе бюджета
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.