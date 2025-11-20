Раскрыто, что грозит актеру из «Убойной силы» за порносъемку с ребенком Адвокат Багатурия: Колганову может грозить до 10 лет тюрьмы за порносъемку

Актеру театра и кино Владимиру Колганову может грозить до 10 лет тюрьмы в случае доказанной причастности к съемке и распространению в интернете фотографий обнаженных детей, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Однако, по его мнению, существует вероятность, что артист может получить и более суровое наказание, если будут обнародованы новые сведения по делу.

Речь может идти о статье 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», которая наказывается лишением свободы от 3 до 10 лет. Однако по мере расследования статья может измениться или будет усмотрено и другое нарушение. Тогда срок для актера увеличится, — высказался Багатурия.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о задержании Колганова в Санкт-Петербурге. По данным источника, вместе с ним правоохранители поймали его друга — 52-летнего предпринимателя Евгения Кириллова. Согласно предварительной информации, актер фотографировал и выкладывал в Сеть фотографию голого ребенка.