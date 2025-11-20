Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 13:43

Актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» задержали из-за голых детей

SHOT: в Петербурге задержали 47-летнего актера театра и кино Колганова

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали актера театра и кино Владимира Колганова по подозрению в снимках и публикации голых детей в интернете. По данным источника, вместе с ним правоохранители поймали его друга — 52-летнего предпринимателя Евгения Кириллова.

Следствие полагает, что именно бизнесмен фотографировал и опубликовал кадр с голым ребенком, который висел в соцсетях вплоть до задержания. Отмечается, что в этом участвовал и сам артист, с кем они распространяли снимки в даркнете и на иностранных сайтах. В настоящее время в квартирах обоих прошли обыски.

Артист известен по ролям в знаменитых сериалах «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и другие. Также Колганов играл в Александринском театре.

Ранее 53-летнего жителя Гатчины задержали по подозрению в даче взятки бывшему главе факультета дополнительного образования в одном из вузов. По данным СК СК России по Ленобласти он заплатил 150 тыс. рублей ради поступления сына.

