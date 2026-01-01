Звезда «Счастливы вместе» ответил на обвинения жены

Актер Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», заявил, что его супруга Мария Гуськова психически нездорова. Таким образом он в беседе с RTVI ответил на ее обвинения в рукоприкладстве. Логинов добавил, что разводится.

Я хочу сказать о том, что Мария Гуськова — психически нездоровый человек. И за подробностями вы можете обратиться к ней, — заявил Логинов.

Ранее 27-летняя Гуськова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обращение, в котором потребовала развода. Она рассказала, что якобы столкнулась с рукоприкладством и из-за всей ситуации похудела до 38 кг.

Позже российская певица Наталья Штурм усомнилась в правдивости слов Гуськовой. Она подчеркнула, что не верит ни одному слову женщины. По ее мнению, в ближайшее время Логинова ждет атака прессы.

