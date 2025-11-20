Жителя Гатчины задержали за дачу взятки ради поступления сына в вуз

Жителя Гатчины задержали по подозрению в даче взятки бывшему главе факультета дополнительного образования в одном из вузов, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ленобласти. Сумма составила 150 тысяч рублей. Предполагается, что мужчина дал взятку ради того, чтобы его сын мог поступить.

Задержанный — 53-летний житель Гатчинского района. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»), — сообщили в ведомстве.

Благодаря переданной сумме сына подозреваемого зачислили на первый курс юридического факультета. Отмечается, что ему удалось поступить в пределах особой квоты.

Ранее сообщалось, что адвокат из Челябинска был задержан по подозрению в посредничестве при передаче крупной взятки. Сумма незаконного вознаграждения, которое планировалось передать за смягчение приговора, составила не менее 2 млн рублей.