Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 12:00

Жителя Гатчины задержали за дачу взятки ради поступления сына в вуз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жителя Гатчины задержали по подозрению в даче взятки бывшему главе факультета дополнительного образования в одном из вузов, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ленобласти. Сумма составила 150 тысяч рублей. Предполагается, что мужчина дал взятку ради того, чтобы его сын мог поступить.

Задержанный — 53-летний житель Гатчинского района. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»), — сообщили в ведомстве.

Благодаря переданной сумме сына подозреваемого зачислили на первый курс юридического факультета. Отмечается, что ему удалось поступить в пределах особой квоты.

Ранее сообщалось, что адвокат из Челябинска был задержан по подозрению в посредничестве при передаче крупной взятки. Сумма незаконного вознаграждения, которое планировалось передать за смягчение приговора, составила не менее 2 млн рублей.

Санкт-Петербург
взятки
обучение
вузы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовый общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца назвали «сыном Гитлера» и «нацистом»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
На Западе раскрыли, что США уготовили для ВСУ в рамках мирного плана
В Госдуме ответили, почему запрет на посещение вейп-шопов не сработает
Раскрыта судьба обломков турецкого C-130, разбившегося в Грузии
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.