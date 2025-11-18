Адвоката-взяточника задержали в российском регионе ФСБ: адвоката в Челябинске задержали за посредничество во взятке

Адвокат из Челябинска был задержан по подозрению в посредничестве при передаче крупной взятки, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ. Сумма незаконного вознаграждения, которое планировалось передать за смягчение приговора, составила не менее 2 млн рублей.

По данным ведомства, адвокат, представляя интересы своего подзащитного, убедил его в возможности оказать содействие в смягчении приговора. Заручившись мнимой поддержкой в правоохранительных органах, он предложил свои услуги в качестве посредника для передачи денег должностным лицам.

Против адвоката возбудили уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. Следствие намерено запросить у суда его заключение под стражу.

Ранее полиция арестовала сотрудника Министерства природных ресурсов Ингушетии, его подозревают в получении взятки в составе группы лиц. Вместе с ним был задержан и подозреваемый в даче взятки. Общий размер ущерба, причиненного государству, превысил 240 млн рублей. Утверждается, что чиновник помогал в краже песчано-гравийной смеси.