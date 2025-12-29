Вор избил сотрудника магазина за просьбу вернуть украденное В Москве вор избил сотрудника «Вкусвилла» после просьбы вернуть украденное

В магазине «Вкусвилл» на Рабочей улице в Москве вор избил сотрудника магазина, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным источника, произошло это после того, как его попросили вернуть украденное.

По информации канала, работник обнаружил мужчину, укравшего продукты, и потребовал вернуть все на место. В ответ вор достал из-под куртки несколько упаковок и напал на сотрудника, нанеся ему удары по лицу, повалив на землю и попытавшись добить ногами.

Представители «Вкусвилл» сообщили, что на место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции. Пострадавший работник госпитализирован, и компания намерена оказать ему всестороннюю поддержку.

