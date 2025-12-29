Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 19:10

Вор избил сотрудника магазина за просьбу вернуть украденное

В Москве вор избил сотрудника «Вкусвилла» после просьбы вернуть украденное

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В магазине «Вкусвилл» на Рабочей улице в Москве вор избил сотрудника магазина, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным источника, произошло это после того, как его попросили вернуть украденное.

По информации канала, работник обнаружил мужчину, укравшего продукты, и потребовал вернуть все на место. В ответ вор достал из-под куртки несколько упаковок и напал на сотрудника, нанеся ему удары по лицу, повалив на землю и попытавшись добить ногами.

Представители «Вкусвилл» сообщили, что на место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции. Пострадавший работник госпитализирован, и компания намерена оказать ему всестороннюю поддержку.

Ранее вор погиб, когда пытался сбежать из ограбленного дома в округе Бангпаконг в Таиланде. Хозяйка жилища вместе с дочерью и внучкой вызвали полицию, когда услышали подозрительные звуки. После этого внизу раздался звук бьющегося стекла.

В Улан-Удэ полиция задержала 36-летнего мужчину, который спрятался в одном из кафе города и ограбил его. Россиянин вынес из заведения ночью четыре бутылки алкоголя и более 45 тыс. рублей из кассы.

