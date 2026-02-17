Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 11:45

Популярная сеть магазинов проведет расследование отравления пельменями

«ВкусВилл» проведет внеплановый аудит после случаев отравления пельменями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
«ВкусВилл» проведет внеплановый аудит после случаев отравления пельменями, сообщила ТАСС пресс-служба магазина. Там пожелали скорейшего выздоровления двум мальчикам, которые попали в больницу из-за испорченного продукта 12 февраля. Кроме того, компания принесла извинения родителям и предложила возместить затраты на лечение.

В ближайшее время проведем внеплановый аудит, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в пермском детском саду, где воспитанники заразились сальмонеллезом, детей кормили продуктами с истекшим сроком годности. 11 февраля суд признал компанию, ответственную за питание в учреждении, виновной в нарушении санитарных норм.

До этого количество заболевших кишечной инфекцией в школе № 39 Санкт-Петербурга достигло 96 человек. По предварительным данным, заражение могло произойти после посещения школьного бассейна. Тем временем в детском саду в Воронеже малыши заразились кишечной инфекцией. По данным Минздрава, в больницу попали двое детей, а третьему госпитализация не потребовалась.

