10 февраля 2026 в 17:14

Малыши подхватили опасную инфекцию в российском детсаду

Воспитанники детского сада Воронежа заразились кишечной инфекцией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Малыши заразились кишечной инфекцией в детском саду в Воронеже, сообщает Telegram-канал «Вести Воронеж». По информации авторов, пострадали трое воспитанников учреждения.

Один из воспитанников находится в больнице. После посещения детсада у ребенка поднялась температура до 39 градусов. Врачи смогли сбить температуру только спустя сутки, — сказано в сообщении.

Информацию подтвердили в региональном министерстве здравоохранения. Однако по данным ведомства, в больницу попали двое детей, а третьему госпитализация не потребовалась.

Ранее в Санкт-Петербурге была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции в школе № 39 Невского района. По данным Роспотребнадзора, число отравившихся учеников и сотрудников выросло до 37 человек, шести из которых потребовалось стационарное лечение. Лабораторно был подтвержден норовирус.

Также сообщалось, что Роспотребнадзор организовал лабораторное обследование, провел отборы проб воды, еды и продуктов, а также смывы в помещениях. Саму школу закрыли на карантин. В здании идет дезинфекция.

