Число пострадавших в результате отравления в школе Петербурга увеличилось Число заболевших норовирусом в школе Петербурга выросло до 37

Число отравившихся учеников и сотрудников школы №39 Невского района Санкт-Петербурга выросло до 37, сообщает региональная пресс-служба Роспотребнадзора. На стационарном лечении остаются шесть человек. У заболевших выявлен норовирус.

Зарегистрировано 37 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников ГБОУ школа №39 Невского района Санкт-Петербурга, а также у сотрудника пищеблока АО «КСП «Волна», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор организовал лабораторное обследование, провел отборы проб воды, еды и продуктов, а также смывы в помещениях. Саму школу закрыли на карантин.В здании идет дезинфекция.

