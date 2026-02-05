В российской школе обнаружили очаг опасного заболевания

В Санкт-Петербурге выявили очаг острой кишечной инфекции в школе №39 Невского района, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, заболевание нашли у семи человек, у трех из них подтвердился норовирус.

Зарегистрировано семь случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников ГБОУ Школа №39 Невского района Санкт-Петербурга. Госпитализировано в инфекционные стационары семь человек. У трех человек выявлен норовирус, — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор организовал лабораторное обследование, провел отборы проб воды, еды и продуктов, а также смывы в помещениях. На территории учреждения проводятся дезинфекционные мероприятия. Саму школу закрыли на карантин.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России впервые диагностировали завозной случай лихорадки чикунгунья. В ведомстве уточнили, что заболевшая женщина попала в больницу после отдыха на Сейшельских островах. Россиянка рассказала, что за границей ее часто кусали комары, но она не пользовалась репеллентами. В надзорном органе подчеркнули, что предупреждали о риске завоза этой инфекции из других стран и были готовы к данной ситуации.