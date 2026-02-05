Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 10:59

В российской школе обнаружили очаг опасного заболевания

Роспотребнадзор: в школе Петербурга выявили очаг острой кишечной инфекции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге выявили очаг острой кишечной инфекции в школе №39 Невского района, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, заболевание нашли у семи человек, у трех из них подтвердился норовирус.

Зарегистрировано семь случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников ГБОУ Школа №39 Невского района Санкт-Петербурга. Госпитализировано в инфекционные стационары семь человек. У трех человек выявлен норовирус, — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор организовал лабораторное обследование, провел отборы проб воды, еды и продуктов, а также смывы в помещениях. На территории учреждения проводятся дезинфекционные мероприятия. Саму школу закрыли на карантин.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России впервые диагностировали завозной случай лихорадки чикунгунья. В ведомстве уточнили, что заболевшая женщина попала в больницу после отдыха на Сейшельских островах. Россиянка рассказала, что за границей ее часто кусали комары, но она не пользовалась репеллентами. В надзорном органе подчеркнули, что предупреждали о риске завоза этой инфекции из других стран и были готовы к данной ситуации.

Россия
Санкт-Петербург
школы
заражения
инфекции
карантин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опекунша лишала детей-инвалидов еды, тепла и туалета
Суд Бурятии конфисковал иномарку у местного жителя за нетрезвое вождение
Россиянам назвали условия повторной сдачи биометрии
Трехкратный призер Олимпиад Макморрис был госпитализирован в Италии
В России оценили попытку Латвии и Эстонии «присоседиться» к переговорам
«Зачем она потащилась за Галкиным?»: отъезд Пугачевой связали с абьюзом
В Госдуме ответили, почему США не подписывают договор о ядерном сдерживании
Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях
После публикации файлов Эпштейна полетели первые головы
Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров
Кто из россиян выступит за другие страны на Олимпиаде-2026: фото
«Хороший вариант»: агент отреагировал на переход Панарина в новый клуб НХЛ
«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме
В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ
Пострадавшему в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи
Страшные кадры мощного взрыва в ХМАО опубликовали в Сети
Двое россиян пострадали из-за мощного взрыва в ХМАО
Стало известно, сколько торговых центров рискуют закрыться в ближайшие годы
Россиянину назначили 320 часов работ за многомиллионный долг по ЖКХ
В Совете Федерации оценили потенциал британских спецслужб
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.