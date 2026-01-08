Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 10:05

В Роспотребнадзоре раскрыли, что скосило юных регбистов в Сочи

Роспотребнадзор: у заболевших в Сочи юных регбистов выявили норовирус

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
У детей, заболевших в отеле в Сочи, лабораторно подтвержден норовирус II генотипа, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Все пострадавшие находятся под постоянным врачебным контролем. В ведомстве также отметили, что лица, контактировавшие с заболевшими и проживающие в том же отеле, взяты под усиленное медицинское наблюдение.

В первые часы от момента выявления заболевших детей в лаборатории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установлен возбудитель — норовирус II генотипа. Дети находятся под круглосуточным медицинскими наблюдением, получают необходимое лечение, — сказали в ведомстве.

Ранее прокуратура Краснодарского края сообщила об отравлении юных спортсменов в отеле поселка Лоо Лазаревского района. Дети приехали в Сочи для участия в соревнованиях по регби. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

До этого в Нижегородской области во время новогодней ночи произошло массовое отравление алкоголем с участием детей. Пострадали четверо несовершеннолетних. Всего в Нижнем Новгороде за праздничную ночь за медицинской помощью обратились 15 детей. Большинство из них жаловались на симптомы, характерные для ОРВИ. Кроме того, один ребенок получил травму глаза из-за неосторожного обращения с новогодней хлопушкой.

Норовирус
дети
регби
заболевания
