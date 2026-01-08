В Роспотребнадзоре раскрыли, что скосило юных регбистов в Сочи Роспотребнадзор: у заболевших в Сочи юных регбистов выявили норовирус

У детей, заболевших в отеле в Сочи, лабораторно подтвержден норовирус II генотипа, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Все пострадавшие находятся под постоянным врачебным контролем. В ведомстве также отметили, что лица, контактировавшие с заболевшими и проживающие в том же отеле, взяты под усиленное медицинское наблюдение.

В первые часы от момента выявления заболевших детей в лаборатории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установлен возбудитель — норовирус II генотипа. Дети находятся под круглосуточным медицинскими наблюдением, получают необходимое лечение, — сказали в ведомстве.

Ранее прокуратура Краснодарского края сообщила об отравлении юных спортсменов в отеле поселка Лоо Лазаревского района. Дети приехали в Сочи для участия в соревнованиях по регби. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

