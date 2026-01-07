Раскрыты подробности отравления юных регбистов в Сочи

Регбисты, которые отравились в гостинице поселка Лоо Лазаревского района, являются воспитанниками и тренерами академии футболиста московского «Спартака» Романа Зобнина, сообщили в пресс-службе учреждения. На данный момент состояние большинства детей оценивается, как положительное.

Вся команда тренеров и администрации академии не отходит от детей, делая все возможное, чтобы улучшить их состояние. Сейчас состояние большинства детей положительное. Врачи всю ночь и сегодняшнее утро дежурили на этажах. Мы рядом с детьми, и ни один из них не останется без внимания, — сказано в сообщении.