Выросло число заболевших норовирусом после школьного бассейна Число заболевших норовирусом в петербургской школе достигло 96

Количество заболевших кишечной инфекцией в школе №39 Санкт-Петербурга достигло 96 человек, сообщили в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По предварительным данным, заражение могло произойти после посещения школьного бассейна, пишет Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Всего зарегистрировано 96 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников ГБОУ школа №39 Невского района Санкт-Петербурга, сотрудников пищеблока АО «КСП „Волна“». У заболевших и контактных лиц обнаружена норовирусная инфекция, — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», среди заболевших — 84 ребенка и 12 взрослых. Девять школьников госпитализировали. Остальные проходят лечение дома под наблюдением медиков.

Тем временем в детском саду в Воронеже малыши заразились кишечной инфекцией. По данным Министерства здравоохранения, в больницу попали двое детей, а третьему госпитализация не потребовалась.

До этого в Сыктывкаре начали закрывать школы из-за кишечной инфекции. Причиной отравления школьников могло стать некачественное питание — по словам родителей, детям подавали недоваренное или недожаренное мясо.