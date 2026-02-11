Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 16:08

Более 80 школьников заболели кишечной инфекцией в Петербурге

В петербургской школе выявили 96 случаев острой кишечной инфекции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В одной из школ Санкт-Петербурга выявили 96 случаев острой кишечной инфекции, сообщает Telegram-канал «112». В числе заболевших — 84 ребенка и 12 взрослых.

Девять школьников госпитализировали. Остальные проходят лечение дома под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре начали закрывать школы из-за кишечной инфекции. Причиной отравления школьников могло стать некачественное питание — по словам родителей, детям подавали недоваренное или недожаренное мясо. После приема пищи у школьников начинались резкие боли в животе и другие симптомы отравления.

До этого в Санкт-Петербурге была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции в школе № 39 Невского района. По данным Роспотребнадзора, число отравившихся учеников и сотрудников выросло до 37 человек, шести из которых потребовалось стационарное лечение. Лабораторно был выявлен норовирус.

В Нижегородской области во время новогодней ночи произошло массовое отравление алкоголем с участием детей. Пострадали четверо несовершеннолетних. Всего в Нижнем Новгороде за праздничную ночь за медицинской помощью обратились 15 детей. Большинство из них жаловались на симптомы, характерные для ОРВИ. Кроме того, один ребенок получил травму глаза из-за неосторожного обращения с новогодней хлопушкой.

