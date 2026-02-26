У россиянки украли деньги, которые она везла мошенникам В Иркутске вор похитил у женщины деньги, которая она везла мошенникам

В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в карманной краже крупной суммы денег у женщины, которая пыталась перевести их аферистам, сообщает ГУ МВД региона. По данным ведомства, жительница Ленинского округа лишилась почти 8 млн рублей.

Отмечается, что сначала мошенники, представившись сотрудниками спецслужб, убедили иркутянку передать курьеру 6 млн для «сохранности». Затем под диктовку аферистов женщина сняла со счета еще 3 млн и направилась к банкомату, чтобы перевести их на «безопасный счет». Однако в переполненном маршрутном автобусе у нее похитили сумку с деньгами.

Оперативники задержали подозреваемого в краже — 42-летнего ранее судимого иркутянина. При обыске его квартиры нашли и изъяли более 1 млн рублей. Остальные средства злоумышленник уже потратил.

Найденные деньги вернули потерпевшей. Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и кражи.

Ранее стало известно, что в России активизировались мошенники, которые звонят гражданам под видом судебных приставов. Злоумышленники сообщают о неоплаченных штрафах ГАИ и требуют срочно погасить долг. Правоохранители призывают граждан не переходить по подозрительным ссылкам. При получении таких звонков россиянам порекомендовали обращаться в официальные органы для проверки информации.