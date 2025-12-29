Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в клубе Мар-а-Лаго

В Кремле назвали минусы достигнутых Трампом и Зеленским результатов Ушаков: Киев может уклониться от обязательств после встречи Трампа и Зеленского

Киев может уклониться от своих обязательств, допустил помощник президента РФ Юрий Ушаков, которого цитирует ТАСС. Политик отметил, что поле для этого остается после достижения главами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским некоторых результатов.

Трамп проинформировал о некоторых достигнутых командой Зеленского результатах, <...>. Но все равно, по нашей оценке, оставляющих киевским властям поле для различных интерпретаций с тем, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств, — подчеркнул Ушаков.

Помощник российского лидера отметил, что, по утверждениям США, президенту Украины рекомендовали не пытаться получить передышку для ВСУ. Вместо этого ему советовали ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая ведет к реальному завершению вооруженного конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп предложил Киеву гарантии сроком на 15 лет. Однако президента Украины это не устроило, и он предложил другой интервал. Так, Зеленский надеется получить гарантии сроком на 30, 40 или 50 лет.