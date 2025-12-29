Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 19:38

В Кремле назвали минусы достигнутых Трампом и Зеленским результатов

Ушаков: Киев может уклониться от обязательств после встречи Трампа и Зеленского

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в клубе Мар-а-Лаго Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в клубе Мар-а-Лаго Фото: Ukraine Presidency//Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Киев может уклониться от своих обязательств, допустил помощник президента РФ Юрий Ушаков, которого цитирует ТАСС. Политик отметил, что поле для этого остается после достижения главами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским некоторых результатов.

Трамп проинформировал о некоторых достигнутых командой Зеленского результатах, <...>. Но все равно, по нашей оценке, оставляющих киевским властям поле для различных интерпретаций с тем, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств, — подчеркнул Ушаков.

Помощник российского лидера отметил, что, по утверждениям США, президенту Украины рекомендовали не пытаться получить передышку для ВСУ. Вместо этого ему советовали ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая ведет к реальному завершению вооруженного конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп предложил Киеву гарантии сроком на 15 лет. Однако президента Украины это не устроило, и он предложил другой интервал. Так, Зеленский надеется получить гарантии сроком на 30, 40 или 50 лет.

Юрий Ушаков
Кремль
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде потребовали признать Зеленского террористом
Зеленскому предрекли проблемы из-за «охоты» на командиров ВСУ
Северное сияние на Новый год? Будет ли видно в Москве, магнитная буря
Нетрезвая пассажирка с детьми жестоко избила таксистку
В Турции назвали атаку на резиденцию Путина самоубийственной
В Лондоне новое требование полиции спровоцировало скандал с масонами
«Вывели из строя»: Трамп заявил о мощном ударе по Венесуэле
Мужчина потребовал от ресторана $50 тыс. после неудачного похода в туалет
Домработница приготовила отравленный «коктейль» для ребенка хозяев
Угрожавшего отрезать учителю язык цыгана отправят в колонию
Картаполов: Зеленский делает все для продолжения конфликта
«Демонстрация агонии»: Слуцкий о попытках ВСУ атаковать резиденцию Путина
Дикие кабаны парализовали работу аэропорта в Европе
Парализованный китаец одним пальцем создал «умную ферму» и открыл бизнес
Рынок акций упал на фоне попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина
Подмосковье будет роботизировать логистику
Автор хитов Долиной опроверг «посвящение» новой песни квартире в Хамовниках
Зеленский не признал попытку атаки ВСУ на госрезиденцию Путина
Мать и дочь выжили благодаря бездомной собаке, которую они приютили
Зарево на границе с Румынией, прощание с Лесневской: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.