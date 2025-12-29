Ушаков раскрыл реакцию Трампа после атаки на госрезиденцию Путина

Президента США Дональда Трампа шокировала и возмутила атака Украины на госрезиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, американский лидер не мог предположить, что Киев способен на подобные шаги.

Президент США был шокирован этим сообщением (об атаке на госрезиденцию Путина. — NEWS.ru), в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия [со стороны Украины], — подчеркнул Ушаков.

Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию президента в Новгородской области. По его словам, для атаки был задействован 91 БПЛА, все они были уничтожены.

Ранее министр предупредил, что Москва не выйдет из мирного процесса по урегулированию украинского кризиса после атаки беспилотников ВСУ на государственную резиденцию президента, но пересмотрит свою переговорную позицию. Он также пообещал, что Россия не оставит действия Киева без ответа.