Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 19:24

Ушаков раскрыл реакцию Трампа после атаки на госрезиденцию Путина

Ушаков: Трампа шокировала атака Украины на госрезиденцию Путина

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президента США Дональда Трампа шокировала и возмутила атака Украины на госрезиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, американский лидер не мог предположить, что Киев способен на подобные шаги.

Президент США был шокирован этим сообщением (об атаке на госрезиденцию Путина. — NEWS.ru), в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия [со стороны Украины], — подчеркнул Ушаков.

Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию президента в Новгородской области. По его словам, для атаки был задействован 91 БПЛА, все они были уничтожены.

Ранее министр предупредил, что Москва не выйдет из мирного процесса по урегулированию украинского кризиса после атаки беспилотников ВСУ на государственную резиденцию президента, но пересмотрит свою переговорную позицию. Он также пообещал, что Россия не оставит действия Киева без ответа.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Украина
Юрий Ушаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде потребовали признать Зеленского террористом
Зеленскому предрекли проблемы из-за «охоты» на командиров ВСУ
Северное сияние на Новый год? Будет ли видно в Москве, магнитная буря
Нетрезвая пассажирка с детьми жестоко избила таксистку
В Турции назвали атаку на резиденцию Путина самоубийственной
В Лондоне новое требование полиции спровоцировало скандал с масонами
«Вывели из строя»: Трамп заявил о мощном ударе по Венесуэле
Мужчина потребовал от ресторана $50 тыс. после неудачного похода в туалет
Домработница приготовила отравленный «коктейль» для ребенка хозяев
Угрожавшего отрезать учителю язык цыгана отправят в колонию
Картаполов: Зеленский делает все для продолжения конфликта
«Демонстрация агонии»: Слуцкий о попытках ВСУ атаковать резиденцию Путина
Дикие кабаны парализовали работу аэропорта в Европе
Парализованный китаец одним пальцем создал «умную ферму» и открыл бизнес
Рынок акций упал на фоне попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина
Подмосковье будет роботизировать логистику
Автор хитов Долиной опроверг «посвящение» новой песни квартире в Хамовниках
Зеленский не признал попытку атаки ВСУ на госрезиденцию Путина
Мать и дочь выжили благодаря бездомной собаке, которую они приютили
Зарево на границе с Румынией, прощание с Лесневской: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.