Путин собрал совещание по ситуации в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по ситуации в зоне специальной военной операции, где предложил обсудить положение на линии боевого соприкосновения. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил, что Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту. Он также сообщил о значительных территориальных успехах за декабрь и весь 2025 год.

По данным, озвученным начальником Генштаба, в зоне СВО за текущий год под контроль российской армии перешло 334 населенных пункта.