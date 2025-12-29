Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 16:14

Путин собрал совещание по ситуации в зоне спецоперации

Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по ситуации в зоне специальной военной операции, где предложил обсудить положение на линии боевого соприкосновения. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил, что Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту. Он также сообщил о значительных территориальных успехах за декабрь и весь 2025 год.

По данным, озвученным начальником Генштаба, в зоне СВО за текущий год под контроль российской армии перешло 334 населенных пункта.

Владимир Путин
СВО
совещания
Россия
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генштаб оценил помощь КНДР в разминировании Курской области
Странная экспертиза, отказ съезжать: топ-5 вопросов к Долиной и ее делу
Россиянина отправили на строгий режим за миллион для сотрудника ФСБ
Герасимов поделился успехами в зоне СВО в последний месяц 2025-го
Герасимов назвал число населенных пунктов, освобожденных в 2025 году
В Краснодарском крае суд вынес приговор бывшему вице-губернатору
Канье Уэст поделился мечтой о поездке в Сибирь
В Подмосковье внедрили более 50 проектов с применением ИИ
Экс-мэра Иваново стали подозревать в получении взятки
Путин собрал совещание по ситуации в зоне спецоперации
Косметолог объяснила, как правильно наносить макияж в зимний период
Школьница истекла кровью после пирсинга губы
Мужчину наказали за ложь о добрачной жизни молодой жены
Российская гимнастка вошла в топ-10 лучших спортсменов 2025 года
Россиянам рассказали, как не стать жертвой аферистов в Новый год
Арбитр из Казани урегулировал конфликт с побитым им пешеходом
«Выйдет победителем»: в Европе раскрыли, чем закончится украинский конфликт
«Должен работать россиянин»: Гладилин выступил против испанца в «Спартаке»
Тренер испанской «Валенсии Б» погиб в Индонезии
Петербург превратился в город-каток с сотнями ДТП
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря
Россия

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.