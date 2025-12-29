Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 19:15

Названы самые популярные языки в мире

Ethnologue: английский является самым распространенным языком в мире

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Английский занял первое место в рейтинге самых популярных языков в мире, это следует из данных Ethnologue. По оценкам специалистов, его используют около 1,53 млрд людей, при этом для 390 млн он является родным.

Второе место по числу говорящих занимает севернокитайский язык, известный также как мандаринский. Его используют около 1,18 млрд человек, из которых примерно 400 млн считают его своим родным языком.

Хинди занял третье место по числу говорящих, его используют около 609 млн человек. Испанский язык оказался на четвертой позиции, им владеют примерно 558 млн человек, из которых 87% являются его носителями.

Ранее декан филфака института Пушкина Владимир Карасик сообщил, что русский язык вошел в топ-5 самых востребованных языков планеты, уступив английскому, испанскому, китайскому и французскому. На нем говорят более 255 млн человек в 66 странах, и он используется в качестве официального в крупных международных организациях. Русский также демонстрирует рост влияния в научной сфере и по объему интернет-контента.

иностранные языки
английский язык
данные
популярность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде потребовали признать Зеленского террористом
Зеленскому предрекли проблемы из-за «охоты» на командиров ВСУ
Северное сияние на Новый год? Будет ли видно в Москве, магнитная буря
Нетрезвая пассажирка с детьми жестоко избила таксистку
В Турции назвали атаку на резиденцию Путина самоубийственной
В Лондоне новое требование полиции спровоцировало скандал с масонами
«Вывели из строя»: Трамп заявил о мощном ударе по Венесуэле
Мужчина потребовал от ресторана $50 тыс. после неудачного похода в туалет
Домработница приготовила отравленный «коктейль» для ребенка хозяев
Угрожавшего отрезать учителю язык цыгана отправят в колонию
Картаполов: Зеленский делает все для продолжения конфликта
«Демонстрация агонии»: Слуцкий о попытках ВСУ атаковать резиденцию Путина
Дикие кабаны парализовали работу аэропорта в Европе
Парализованный китаец одним пальцем создал «умную ферму» и открыл бизнес
Рынок акций упал на фоне попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина
Подмосковье будет роботизировать логистику
Автор хитов Долиной опроверг «посвящение» новой песни квартире в Хамовниках
Зеленский не признал попытку атаки ВСУ на госрезиденцию Путина
Мать и дочь выжили благодаря бездомной собаке, которую они приютили
Зарево на границе с Румынией, прощание с Лесневской: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.