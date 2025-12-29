Названы самые популярные языки в мире

Английский занял первое место в рейтинге самых популярных языков в мире, это следует из данных Ethnologue. По оценкам специалистов, его используют около 1,53 млрд людей, при этом для 390 млн он является родным.

Второе место по числу говорящих занимает севернокитайский язык, известный также как мандаринский. Его используют около 1,18 млрд человек, из которых примерно 400 млн считают его своим родным языком.

Хинди занял третье место по числу говорящих, его используют около 609 млн человек. Испанский язык оказался на четвертой позиции, им владеют примерно 558 млн человек, из которых 87% являются его носителями.

Ранее декан филфака института Пушкина Владимир Карасик сообщил, что русский язык вошел в топ-5 самых востребованных языков планеты, уступив английскому, испанскому, китайскому и французскому. На нем говорят более 255 млн человек в 66 странах, и он используется в качестве официального в крупных международных организациях. Русский также демонстрирует рост влияния в научной сфере и по объему интернет-контента.