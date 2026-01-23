Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 06:48

В российских школах могут сократить изучение одного предмета

Ректор МПГУ Лубков: в школах России могут сократить изучение иностранных языков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Министерство просвещения России планирует сократить количество учебных часов, отводимых на изучение иностранного языка. Согласно новой инициативе, в 5–7-х классах уроки могут быть уменьшены с трех до двух в неделю, сообщил РИА Новости ректор МПГУ Алексей Лубков.

С 2026 учебного года Министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5–7-х классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов, — уточнил он.

В 8-х и 9-х классах предмет по-прежнему будет преподаваться три часа в неделю. Мера, как поясняется, направлена на оптимизацию нагрузки на школьников и более рациональное перераспределение учебного времени.

В августе текущего года в Минпросвещения уже заявляли, что подобные изменения нацелены на снижение давления на учащихся, при этом изучение иностранных языков останется обязательной частью образовательной программы. Ведомство намерено скорректировать баланс в учебном плане, возможно, за счет увеличения часов на другие дисциплины.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, самый высокий порог установлен для информатики — 45 баллов, а русский язык и обществознание потребуют минимум 42 баллов.

Минпросвещения
уроки
иностранные языки
школы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 января
Вильфанд рассказал о надвигающейся аномальной «зимней жаре»
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью дюжины БПЛА
Ветеринар дал совет собачникам для выгула в сильные морозы
Восторг за копейки: салат из моркови и сыра — закуска за 5 минут!
Пленный боец ВСУ рассказал, что происходит на Сумском направлении
«Претензий не имеем»: адвокат Лурье рассказала, что Долина погасила долги
Евросоюз обсудит возможности укрепления единого рынка
Раскрыта судьба владельца обрушившегося в Новосибирске ТЦ
Миронов предложил новую меру поддержки женщин с детьми
Трамп отозвал приглашение в Совет мира у премьера одной страны
В российских школах могут сократить изучение одного предмета
Россиянам рассказали о пользе банных процедур
Промышленный объект загорелся в Пензе после атаки дронов ВСУ
Склады ВСУ взлетели, пехота разбежалась: успехи ВС РФ к утру 23 января
Раскрыта неожиданная опасность популярного напитка с шариками тапиоки
Просто надули: как в Удмуртии развели клиентов автосалона на 144 млн
Трамп рассказал, когда ждет Си Цзиньпина в гости
В Европе объявила о начале милитаризации Арктики
Врач назвала напитки, которые лучше всего согреют на морозе
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.