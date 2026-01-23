В российских школах могут сократить изучение одного предмета Ректор МПГУ Лубков: в школах России могут сократить изучение иностранных языков

Министерство просвещения России планирует сократить количество учебных часов, отводимых на изучение иностранного языка. Согласно новой инициативе, в 5–7-х классах уроки могут быть уменьшены с трех до двух в неделю, сообщил РИА Новости ректор МПГУ Алексей Лубков.

С 2026 учебного года Министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5–7-х классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов, — уточнил он.

В 8-х и 9-х классах предмет по-прежнему будет преподаваться три часа в неделю. Мера, как поясняется, направлена на оптимизацию нагрузки на школьников и более рациональное перераспределение учебного времени.

В августе текущего года в Минпросвещения уже заявляли, что подобные изменения нацелены на снижение давления на учащихся, при этом изучение иностранных языков останется обязательной частью образовательной программы. Ведомство намерено скорректировать баланс в учебном плане, возможно, за счет увеличения часов на другие дисциплины.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, самый высокий порог установлен для информатики — 45 баллов, а русский язык и обществознание потребуют минимум 42 баллов.