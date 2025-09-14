Русский язык стал одним из самых популярных в мире

Русский язык уверенно вошел в топ-5 самых востребованных языков планеты среди 12 ведущих, заявил РИА Новости декан филфака Института Пушкина Владимир Карасик. По данным комплексного анализа «Индекс-2021», опубликованного заведением, он уступил английскому, испанскому, китайскому и французскому.

Эксперт отметил, что на русском говорят свыше 255 миллионов человек в 66 странах. Его статус подтверждается использованием в качестве официального в крупных международных организациях, где он занимает четвертую строчку после английского, французского и испанского.

По совокупным критериям русский язык находится на пятом месте в мире, — сказал Карасик.

Кроме того, язык демонстрирует рост влияния в научной сфере, занимая пятое место по количеству публикаций в международных базах данных. По объему интернет-контента он также входит в топ-5, а по количеству периодических изданий — в топ-7 мировых языков.

Ранее в Госдуму РФ поступило предложение для борьбы с англицизмами и защиты русского языка выделять дополнительные средства из бюджета. Как заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, запреты ничего не дадут, поэтому необходимо вкладывать деньги в развитие отечественной культуры и поддержку языка.