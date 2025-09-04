В Госдуме рассказали, как собираются бороться с англицизмами

Для борьбы с англицизмами и защиты русского языка необходимо выделять дополнительные средства из бюджета, заявил NEWS.ru глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, запреты ничего не дадут, поэтому необходимо вкладывать деньги на развитие отечественной культуры и поддержку языка.

Многие заимствования из иностранных слов происходят из-за плохого знания родного языка, а чужая культура и традиции становятся популярными, когда не знают и не уважают свои собственные. Мировой опыт показывает, что для успешного развития образования и науки необходимо выделять 7% от ВВП страны, на развитие культуры — 3%. Такой должна быть государственная политика. А голые запреты ничего не дадут. Это принципиальная позиция фракции «Справедливая Россия – За правду», и мы будем настаивать на соответствующих поправках в бюджет, — высказался Миронов.

Он добавил, что язык и информационное пространство необходимо очищать от мусора, которое вредит обществу. Как напомнил депутат, Госдума уже приняла закон, который не столько ограничивает использование зарубежных слов, а сколько защищает русский язык и его носителей.

Слово «парикмахерская» — иностранное по происхождению, но давно и прочно вошло в русский язык. И пишется оно по-русски, это нормально. Но сейчас зачастую мы видим вывески Barber shop на английском языке. А если человек его не знает или забыл? Это нарушает его права. И таких примеров, к сожалению, хватает, — добавил Миронов.

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что в России существуют иностранные заимствования, от которых лучше избавиться. По его словам, фраза «Европа — наш партнер» является одним из них. Также, по его мнению, в РФ лучше отказаться от фразы «Трамп — друг России».