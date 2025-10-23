Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 06:13

SHOT сообщил о десяти мощных взрывах над Рязанью

SHOT: система ПВО сработала над Рязанью и Скопином в ночное время

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночное время над Рязанью и Скопином произошла серия взрывов, предположительно, связанных с работой систем ПВО. Согласно информации источника, было слышно и видно около десяти мощных хлопков и ярких вспышек в небе. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

SHOT подчеркнул, что ПВО, по предварительным данным, отражала атаку беспилотников ВСУ. Канал отметил: на текущий момент официальная информация об возможных разрушениях и пострадавших отсутствует.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что дежурные силы ПВО успешно провели перехват и уничтожение восьми украинских БПЛА над территорией региона. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что силы ПВО в период с 23:00 мск 12 октября до 07:00 мск 13 октября ликвидировали 103 украинских беспилотника. Больше всего атак пришлось на Крым — было сбито 40 БПЛА, также ВСУ пытались нанести урон Астраханской области — речь идет о 26 уничтоженных беспилотных летательных аппаратах.

Рязань
Рязанская область
ПВО
БПЛА
