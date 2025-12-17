Пара рязанцев предстанет перед судом за убийство пенсионера

В Рязани 37-летняя женщина и 39-летний мужчина предстанут перед судом по подозрению в убийстве 68-летнего знакомого, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на СК России. Сейчас решается вопрос об их аресте.

По данным следствия, между задержанными и потерпевшим, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. В порыве гнева фигуранты нанесли пенсионеру множественные удары в область головы и тела.

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Фигурантам уголовного дела грозит обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Ранее сообщалось, что в поселке имени Морозова 44-летнего мужчину подозревают в избиении 38-летней женщины, которое привело к ее смерти. Россиянин, находясь под воздействием алкоголя, внезапно ощутил неприязнь к знакомой, что вылилось в жестокое нападение.