Взрывы над Энгельсом, «кейс» Долиной, Киев в агонии: что дальше

Взрывы над Энгельсом, «кейс» Долиной, Киев в агонии: что дальше

В Энгельсе Саратовской области прозвучали мощные взрывы, певица Лариса Долина за полтора года не принесла извинений Полине Лурье, Москва дала Украине последний шанс — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

В Энгельсе бессонная ночь: в каких еще регионах было неспокойно эти дни?

Telegram-канал SHOT сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сработали в Саратовской области. По информации канала, местные жители сообщили о серии мощных взрывов в небе над Энгельсом и Саратовом. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

В ночь с 6 на 7 декабря также было неспокойно в Севастополе, где был объявлен сигнал воздушной тревоги. Информацию подтвердил губернатор города Михаил Развожаев.

В Рязани беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины типа «Лютый» врезался в многоэтажный дом. На крыше здания вспыхнул пожар. Очевидцы рассказали, что фрагменты беспилотника выбили стекла на верхних этажах жилого многоквартирного дома и повредили не менее семи автомобилей во дворе.

Военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что беспилотники Вооруженных сил Украины могли быть запущены на территорию Рязани со стороны Харьковской области. По его словам, украинская армия пыталась атаковать местный нефтеперерабатывающий завод и ближе подобраться к Москве.

«У украинских военных идет расчет по расстоянию: они выбирают места, откуда дроны будут долетать быстрее. Также стоит учитывать особенности зимнего сезона: сейчас позже наступает восход, поэтому ВСУ стараются запустить дроны как можно раньше, чтобы они могли долететь до рассвета. При средней скорости беспилотников в 200–250 км/ч они запускают их за четыре-пять часов до предполагаемой атаки», — рассказал Дандыкин.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Слезы только перед камерами: адвокат Лурье озвучила новую порцию откровений

Адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказала, что певица Лариса Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед ее клиенткой. Она назвала звезду хорошей актрисой, поэтому невозможно поверить в ее «искреннее раскаяние» в эфире Первого канала. Долина пошла на это из-за общественного резонанса, считает Свириденко.

«В рассказе Долиной об этой ситуации есть целый ряд недоговоренностей и даже лукавства, но главное не это, а то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение! За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения», — отметила она.

Кроме того, Свириденко сообщила, что Долина в своем заявлении не уточнила срок возврата денег за квартиру. По ее словам, аналогичное предложение было озвучено исполнительницей ранее.

«Долина не назвала срок, фактически это то же самое, что нам было предложено: в рассрочку на три года без компенсации материальных потерь», — добавила адвокат.

В искренности Долиной усомнился и психиатр Василий Шуров. По его мнению, певица держалась неестественно сдержанно. Он считает, что Долина долго консультировалась с адвокатами перед тем, как пойти на передачу.

Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Это очень выверенная с адвокатом позиция, многократно отрепетированная речь. Человек безэмоционально рассказывает о ситуации, о том, что переживала за детей», — отметил он.

По словам эксперта по психологической безопасности Руслана Панкратова, создалось ощущение, что у звезды был четкий план выступления. Профайлер Илья Анищенко указал на то, что Долина использовала заготовленные фразы и умышленно умалчивала некоторые детали.

«Взгляд опускается вниз и влево. Это контроль речи, заготовленные фразы, легенды… Это значимый сигнал детекции лжи», — подчеркнул Анищенко.

Свое мнение по поводу интервью высказала и певица Виктория Цыганова. Она склоняется к тому, что телевизионщикам не удалось обелить Долину. Цыганова даже пошутила, что ожидает на «Голубом огоньке» трио Долиной, журналистки Ксении Собчак и певца Филиппа Киркорова. Она посоветовала им втроем исполнить песню «Погода в доме».

Последний ультиматум: Украину готовы отдать под внешний контроль ради мира

Источники Telegram-канала INSIDER-T утверждают, что Москва дала Киеву последний шанс закончить конфликт без тотального разгрома обеспечивающей работу ВПК инфраструктуры Украины, который приведет к суровой зиме, гуманитарной катастрофе и новому миграционному кризису. Для этого в мирное уравнение решили вписать США, говорят информаторы.

«Суть предложения проста: управление ВСУ после войны переходит под прямой контроль США. Американцы становятся главной силой, способной гарантировать, что Украина не будет использовать армию против России, включая новые российские регионы. Контроль США — единственный способ зафиксировать долгосрочный мир. Взамен Россия готова дать гарантии не продвигаться дальше уже озвученных территорий», — утверждают инсайдеры.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По информации источников, Москва в рамках предложенного плана выдвигает жесткие условия: никаких сил НАТО и инфраструктуры Альянса на украинской территории, на США ложится обязанность удержать ВСУ от «резких движений» и обеспечить разоружение. Как говорят авторы, в случае если Украина откажется от предложенной модели мирного соглашения, Россия не дает никаких гарантий: боевые действия будут продолжаться с новой силой, а ракетные удары, такие как в ночь на 6 декабря, могут повторяться практически ежедневно. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По оценкам инсайдеров, президент Украины Владимир Зеленский оказался в затруднительном положении: с одной стороны, даже бывшие подельники вроде экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы предупреждают, что ему просто не выжить в случае подписания мирного договора. С другой стороны, США обладают тоннами компромата на Зеленского — от коррупционных дел, которые подробно разобрало НАБУ, до видео с его выходками, на которых он в состоянии наркотического опьянения изображает гибель украинских военнослужащих.

Читайте также:

«Жертва — ребенок-инвалид»: девочка забеременела после двух изнасилований

«Сваты», гормональные уколы, поддержка уехавших актеров: как живет Фурман

«Девственности не лишил, но все остальное было»: отец 7 лет насиловал дочку

Апгрейд тактики с БПЛА, Сырский на фронте: новости СВО на вечер 7 декабря

Мощные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать