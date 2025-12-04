«Жертва — ребенок-инвалид»: девочка забеременела после двух изнасилований Девочки-инвалид забеременела в Казахстане после двух изнасилований

В Казахстане родители беременной девочки-инвалида с конца весны добиваются, чтобы насильники их ребенка понесли наказание. К делу подключились правозащитники. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

Два изнасилования и одна беременность

В мае 2025 года 14-летнюю девочку с инвалидностью по психиатрическому диагнозу похитил неизвестный. Он увез ее в гостиницу, изнасиловал и вернул домой.

Пока семья подавала заявления в полицию, произошел второй эпизод похищения и изнасилования. В результате девочка забеременела.

Выселили из приюта

Мать подростка вызвала медиков после резкого ухудшения состояния ребенка. Затем к делу подключились правозащитники фонда «НеМолчиKZ». Они опубликовали видео, где девочка находится в больнице под капельницей.

По данным фонда, насильственные действия совершала группа лиц, однако ни один подозреваемый изначально не был задержан. Несмотря на обращения, семья не получила поддержки от местных органов власти, а следственные действия либо не проводились, либо носили формальный характер. Позже девочке и матери предоставили временное убежище в приюте «Дом мамы» в Алма-Ате, но вскоре их оттуда выселили.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Изнасилование беспомощного ребенка

После публикации фонда полиция сообщила, что по заявлению матери «незамедлительно начато досудебное расследование», личность подозреваемого установлена, он доставлен в отдел. В ведомстве добавили, что проверяются все доводы участников процесса и собираются доказательства, а окончательное решение будет принято по завершении расследования.

В ответ на это фонд «НеМолчиKZ» призвал прокуратуру региона и детского омбудсмена Динару Закиеву взять дело под личный контроль. Правозащитники настаивают, что насильники должны ответить с учетом всех обстоятельств преступления.

«Если жертва — ребенок, инвалид, человек с ограничениями — и не могла адекватно сопротивляться, ее состояние подходит под определение „беспомощного“. Тогда преступление должно квалифицироваться как изнасилование беспомощного ребенка. А если есть последствия — беременность — это только усиливает необходимость квалификации, расследования, ответственности», — настаивают в фонде «НеМолчиKZ».

Читайте также:

Зарезали и унесли в подвал: в Кузбассе школьница и ее бойфренд убили мать

Бабушка списала все на борщ: дед насиловал внучку с шести лет, но никто не защитил девочку

Взял за горло во время секса: кавказец задушил путану в отеле и скрылся

«Не надо насилия, я сама»: девушка уплыла от маньяка по ледяной реке