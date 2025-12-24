В России закрепят понятие «командный игровой вид спорта»

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство четкое определение понятия «командный игровой вид спорта». Минспорту РФ будут делегированы полномочия по определению и утверждению перечня видов спорта, подпадающих под эту новую юридическую категорию.

Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих закрепление понятия «командный игровой вид спорта», наделение Минспорта России полномочием по определению перечня командных игровых видов спорта, совершенствование положений, регулирующих особенности развития таких видов спорта, — говорится в документе.

Также Путин рекомендовал руководителям регионов разработать и внедрить систему дополнительного поощрения для тренеров, работающих со спортсменами высокого класса. Речь идет о выплатах и мерах поддержки.

Помимо этого, было дано указание законодательно закрепить обязательное поднятие государственного флага во время проведения всех официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. Срок исполнения этого поручения установлен до 20 июля 2026 года.